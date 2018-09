Devoteam, un pure player de la transformation digitale des grandes entreprises dans la région EMEA, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 75% de Jayway.

Jayway permet à de grands groupes internationaux, dans de multiples secteurs d’activité (distribution, biens de consommation électroniques, automobile, industrie, finance), de créer de nouvelles propositions de valeurs innovantes et d’améliorer leur efficacité métier, en combinant l’approche créative et l’esprit d’innovation d’une agence de design digital à de très fortes compétences technologiques. L’approche multidisciplinaire et agile de Jayway lui permet d’avoir la rapidité et la flexibilité nécessaires à l’adoption à grande échelle des nouvelles technologies (intelligence artificielle, internet des objets, réalité virtuelle & augmentée…).

Jayway, dont le siège social est à Malmö, Suède, avec des bureaux en Suède et au Danemark, compte 240 employés et a réalisé un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros en 2017. L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, et devrait être consolidée à partir du 1er octobre 2018. Elle devrait contribuer autour de 5 millions d’euros au chiffre d’affaires Groupe, avec un taux de marge opérationnelle à un chiffre dans la fourchette haute. Pour tenir compte de ce changement de périmètre, le Groupe a remonté son objectif de chiffre d’affaires sur l’année 2018 à 645 millions d’euros, sans impact significatif sur le pourcentage de marge opérationnelle. (…)

Pour Stanislas de Bentzmann, co-fondateur et PDG de Devoteam, “l’acquisition de Jayway contribue à créer une véritable communauté autour de la ‘Creative Tech’, avec un total de 600 experts aidant nos clients grands comptes à innover et à se transformer. Cette capacité, initiée il y a plusieures années par Devoteam France (Axance) et en constante progression, nous donne une possibilité unique d’identifier les tendances numériques émergentes, d’explorer de nouvelles utilisations technologiques prometteuses et de nous engager dans le développement long terme de produits et services toujours plus ambitieux”.

Pour Philip Kron, PDG de Jayway, “nous somme ravis de rejoindre un groupe international comme Devoteam, ce qui accélère notre croissance et ouvre de nouvelles opportunités pour nos équipes. Conjuguer nos forces avec celles de Devoteam, en particulier en Scandinavie, nous permettra d’offrir aux décideurs une approche combinée, intégrant les plus hauts standards créatifs et technologiques, de la conception à la réalisation de projets”.