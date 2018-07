Devoteam, un pure player de la transformation digitale des grandes entreprises dans la région EMEA, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 100% d’Alegri International Service GmbH, un leader de conseil Digital Workplace et de la transformation de IT en Allemagne.

Alegri aide les grands comptes allemands et internationaux, en particulier autour des solutions Microsoft, tous secteurs confondus (Automobile, Pharmaceutique, Industrie, Finance, Distribution...), dans leurs évolutions vers une digital workplace moderne centrée sur les collaborateurs et vers un IT agile accéléré par le Cloud au service des métiers.

Alegri, dont le siège social est à Munich, avec des bureaux en Allemagne, en Suisse et en Autriche, compte 240 employés et vise un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros en 2018, avec un taux de marge opérationnelle à un chiffre dans la fourchette haute. L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être consolidée à compter du 1er juillet 2018. Alegri deviendra Devoteam | Alegri.

Pour Stanislas de Bentzmann, co-fondateur et CEO de Devoteam « cette acquisition est un pas important pour Devoteam. Nous allons renforcer à la fois notre position globale sur Digital Workplace, l’une de nos offres stratégiques, mais également nous permettre d’atteindre sur le marché allemand, une de nos zones stratégiques, un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros annuels. En rejoignant Devoteam, Alegri, sera en mesure d’accélérer la croissance de ses activités actuelles, mais aussi de les étendre en tirant parti des actifs du groupe, en particulier notre partenariat stratégique avec Google. »

Andreas Radix, COO d’Alegri, explique : « Nous sommes ravis d’apporter notre expertise unique à Devoteam et de rejoindre un groupe international avec une réelle culture entrepreneuriale. Cela nous donnera les capacités de prendre des engagements encore plus significatifs auprès de nos clients grands comptes. Alegri et Devoteam, ensemble, seront désormais en mesure d’offrir une approche plus large de la transformation de la manière de travailler, de collaborer, sécurisée by design, transformant profondément les métiers. »