Pour les touristes habitués à visiter la Suède, l’été s’est révélé assez inhabituel : d’une part, les températures ont flirté avec les standards méditerranéens, d’autre part, la devise suédoise a continué de s’affaiblir. Si la couronne suédoise avait déjà chuté de près de 10% face à l’euro entre 2014 et 2017, la monnaie scandinave a encore cédé 8% cette année, comme l’indique notre graphique de la semaine.

La fragilité de la couronne suédoise reflète partiellement des données conjoncturelles sur l’inflation plus faibles qu’attendu. Cela a, en retour, incité les opérateurs de marché à réviser leurs anticipations de remontée des taux d’intérêt en 2018. Par conséquent, la devise a été sous pression.

Plus récemment, les incertitudes politiques ont aussi pesé sur la monnaie suédoise. Comme beaucoup d’autres pays européens et d’ailleurs, la Suède observe une recrudescence du populisme de droite. A l’approche des élections parlementaires suédoises, les questions migratoires font l’objet de discussions controversées. Le parti des Démocrates de Suède (SD, Sweden Democrats) [1] s’est même montré particulièrement tranchant, en posant la question du maintien de la Suède dans l’Union européenne via un referendum, jugé utile par le parti.

La couronne suédoise vers une réappréciation

Dans ces conditions, nous interprétons les mouvements de la devise comme l’expression d’une prime de risque politique. Nous estimons toutefois la probabilité d’un referendum, souhaité par le Parti des Démocrates de Suède, relativement faible. Nous pensons que les tensions politiques pourraient faiblir une fois les élections passées.

De plus, nous observons que l’objectif d’inflation de la banque centrale suédoise (indice des prix à la consommation harmonisé) de 2% a déjà été atteint en mai dernier et dépassé les mois suivants (au regard des données actuellement disponibles).

A supposer que l’inflation ne recule plus, ce facteur n’est plus un frein à la hausse des taux d’intérêt. Une fois que le risque politique commencera à s’estomper, le raffermissement de la devise pourrait être rapide.

Selon Andreas Burhoi, spécialiste des devises chez DWS, la couronne suédoise devrait revenir à un niveau proche de 9,50 pour 1 euro.