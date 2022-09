Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, via son fonds Large Venture, deux actionnaires historiques, se renforcent au capital. Ils sont rejoints par un nouvel investisseur asiatique stratégique pour le développement des licences technologiques de Devialet.

Avec cette opération, Devialet entend poursuivre sa croissance à deux chiffres en renforçant sa présence internationale.

A l’occasion de ce financement, le conseil d’administration de Devialet, composé de 10 membres, se renouvelle et atteint la parité

Accélérer le développement de nouveaux produits et poursuivre les investissements en R&D

Cette levée de fonds a pour objectif de permettre à Devialet de poursuivre l’accélération du développement de nouveaux produits. L’entreprise qui a récemment investi avec succès deux nouveaux segments de marché (les écouteurs sans fil et le home cinéma), se consacre plus que jamais à un plan ambitieux de développement produits.

Fort de plus de 200 brevets déposés, Devialet souhaite en parallèle investir significativement dans la recherche et développement afin de demeurer à la pointe de l’innovation, pour renforcer son portefeuille de brevets et confirmer ainsi son leadership technologique de renommée mondiale.

Un nouvel investisseur asiatique pour intensifier son empreinte internationale et développer la commercialisation de licences technologiques

Devialet poursuit son expansion en Asie. En seulement trois ans, l’entreprise a triplé ses ventes et ses points de ventes sur la zone, avec notamment six nouvelles boutiques en Chine, cinq en Corée, une au Japon, à Hong Kong, Taiwan et en Indonésie. Parmi les cinq pays les plus importants pour l’activité de Devialet, trois sont désormais en Asie. Le nouvel entrant au capital, un industriel mondial basé en Chine, spécialisé dans la miniaturisation de systèmes audio, optique et tactile, sera un partenaire stratégique pour accompagner l’entreprise dans la diversification et l’accélération des accords de licence, notamment sur ce marché.

Franck Lebouchard, CEO de Devialet, précise : « Cet accord avec Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, témoigne de la confiance dans la stratégie et les technologies uniques au monde développées par nos ingénieurs. Et la participation de notre nouveau partenaire asiatique sera un atout considérable pour développer nos projets de licences technologiques en Asie. »

Caroline Giral, Directrice de Participations chez Crédit Mutuel Equity, ajoute : « Depuis notre entrée au capital en 2016, Devialet a réussi à se transformer pour passer de la start-up française innovante à une entreprise internationale reconnue pour ses technologies du son et ses produits iconiques. Notre volonté en réinvestissant fortement dans cette levée de fonds est de poursuivre l’accompagnement de cette belle marque française en lui donnant les moyens d’accélérer son développement ».

Maïlys Ferrere, Directrice du fonds Large Venture chez Bpifance : « Nous sommes très fiers de poursuivre notre soutien à Devialet, l’un des fleurons de la French Tech à la pointe de l’innovation. Cette nouvelle levée donnera à Franck et ses équipes les moyens de poursuivre leur stratégie ambitieuse de croissance notamment à l’international ».

A l’occasion de cette levée de fonds, le conseil d’administration de Devialet, composé de 10 membres, se renouvelle et atteint la parité avec l’arrivée de Caroline Giral (Crédit Mutuel Equity), Mailys Ferrere (Bpifrance), Julie Roze (Aglaé Ventures) et Marika Puppinck Rathle en tant qu’administratrices, au côté de Fleur Pellerin.

En 2022, Devialet devenait signataire du Pacte Parité de la French Tech pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’écosystème start-up français.