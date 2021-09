Artémis courtage, entreprise spécialisée dans les financements destinés aux particuliers, entreprises et professionnels, annonce le rachat d’Avantage Courtage, entreprise spécialisée dans le courtage en crédit immobilier et dans la vente d’immobilier neuf sur le territoire national.

Avec cette opération, Artémis courtage, leader des courtiers en prêt immobilier à Paris intra-muros (en termes de volume d’euros de crédits négociés), devient un acteur de premier plan dans la région Paris - Île-de-France. En effet, Artémis courtage s’appuiera désormais dans la région sur plus de 160 conseillers financiers et 24 agences.

Fondée en 2008, Avantage Courtage comptabilise plus de 65 conseillers financiers répartis sur 6 agences en Île-de-France (Brétigny-sur-Orge, Etampes, Le Chesnay, Morangis, Rungis et Saint-Maur-des Fossés). Avantage Courtage a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions en 2020 et a accompagné depuis sa création plus de 28 000 clients et a développé une expertise forte dans le secteur de l’immobilier neuf.

Pour rappel, le Groupe Artémis courtage, c’est aujourd’hui un réseau de 90 bureaux comprenant plus de 400 conseillers financiers répartis sur l’ensemble du territoire français. Le Groupe a réalisé en 2020 un CA de 40 millions d’euros.

Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage : « Nous sommes enthousiastes de cette nouvelle page que nous allons écrire avec les équipes d’Avantage Courtage. Cette opération est une étape importante, elle nous permet de nous renforcer sur le marché du crédit immobilier dans la région Paris Ile-de-France et d’étendre également notre gamme de services avec une activité vente dans l’immobilier neuf en Ile-de-France. »

Loriane et Franck Tartivel, co-fondateurs d’Avantage Courtage, ajoutent : « Nous nous réjouissons de rejoindre Artémis courtage, cela nous permet de nous adosser à un acteur de référence en crédit immobilier et assurance de prêt, et d’envisager ensemble une mutualisation de nos savoir-faire et de nos solutions, au bénéfice de nos clients respectifs ».