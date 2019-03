Ce label distingue les « placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité ».

Le Label ISR a été attribué après un audit portant sur six thématiques :

les objectifs généraux du fonds,

la méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),

l’interprétation de ces derniers dans la stratégie d’investissement du fonds,

la politique d’engagement ESG,

la transparence de gestion,

et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG.

Aussi, deux fonds actions, gérés par La Française AM et intégrant les capacités de recherche ESG de son centre dédié « Inflection Point by La Française », figurent parmi la liste officielle du ministère des finances des 194 fonds labélisés ISR (données disponibles au 07/03/2019, www.lelabelisr.fr) :

LA FRANÇAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO

LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL

Avec l’obtention de ces labels, La Française démontre sa capacité à toujours aller plus loin dans son expertise en matière de gestion d’actifs durables.

Le groupe propose aux investisseurs particuliers et institutionnels des solutions d’investissement en immobilier comme en valeurs mobilières, qui reflètent son engagement au développement d’une économie durable.

« Au-delà de nos engagements corporate, La Française a fait le choix de promouvoir le développement durable via ses expertises de gestion. Nous y avons consacré des moyens significatifs : acquisition d’un centre de recherche ESG, « Inflection Point by La Française », transformation de notre gamme de fonds actions et développement de solutions à impact, renforcements des équipes avec des experts en ESG… afin d’offrir des solutions d’investissement en adéquation avec les aspirations des épargnants souhaitant à leur tour participer à une économie plus durable », explique Laurent Jacquier-Laforge, CIO Equities et Directeur Général, La Française AM.