Pour célébrer sa troisième année d’activité, Deskeo, premier opérateur de bureaux flexibles en France, dévoile aujourd’hui les chiffres de sa croissance et ses ambitieux objectifs de développement, alors que sa maison mère américaine, Knotel, vient d’obtenir le statut de licorne après une nouvelle levée de fonds de 400M$.

Le spécialiste américain des bureaux flexibles, Knotel, qui propose 60.000m2 d’espaces de travail à Paris via sa branche française, Deskeo, annonce la finalisation d’une levée de fonds de 400 millions de dollars, orchestrée par Wafra, branche d’investissement du Sovereign Wealth Fund of Kuwait. Les sociétés Mori Trust (principal opérateur immobilier au Japon), Itochu (conglomérat commercial japonais majeur) et Mercuria (société japonaise de premier plan) ont également participé au tour de table. Parmi les anciens investisseurs : Norwest Venture, Newmark Knight Frank, Bloomberg Beta et Rocket Internet.

Différent du coworking, le "turnkey office" par Deskeo

Doctolib, Shell, Hubspot, Starbucks, Travelex, Uber, Netflix, La République en Marche, AXA, EDF... autant de références prestigieuses qui font appel à Deskeo pour la gestion de leurs bureaux. Deskeo loue des bureaux flexibles avec des services à la carte pour simplifier le quotidien de centaines de TPE / PME mais aussi d’entreprises multinationales. La startup exploite à ce jour plus de 60 000 m² de surfaces et assure la mutualisation de tous les services supplémentaires, nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise : mobilier design, une solution internet professionnelle, imprimante, coin cuisine, etc.

"Deskeo conçoit ces espaces de travail main dans la main avec ses clients. Ce travail de co-design est essentiel pour les entreprises qui sont de plus en plus soucieuses de leur culture interne. L’objectif final est que chaque client Deskeo se sente chez lui, dans un espace qui lui ressemble et qui reflète son image de marque. Au-delà de la décoration (logos au mur, codes couleurs...), nous aménageons les bureaux selon les besoins et attentes de nos clients pour améliorer la créativité et la productivité de leurs équipes," commente Benjamin Teboul, co-fondateur de Deskeo.

L’avenir de la location de bureaux

« L’idée de Deskeo est née d’un constat très simple : les baux classiques ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Aujourd’hui, tout va plus vite. Les business plan et les plans de recrutement se font sur un ou deux ans maximum, or on demande aux entreprises de s’engager sur 3 à 6 ans pour louer un bureau. Quand on ajoute à cela l’avance de trésorerie et les garanties demandées par les bailleurs, le coût des travaux, puis le temps et l’énergie nécessaires pour gérer un bureau au quotidien (internet, électricité, ménage, etc.), on comprend à quel point l’immobilier est un problème majeur pour les entreprises, en particulier en phase de croissance. Deskeo répond à tous ces problèmes en proposant des locations de bureaux tout équipés avec un engagement flexible et sans aucune garantie bancaire ni investissement (achat de mobilier, travaux, décoration...). » déclare Frank Zorn, co-fondateur de Deskeo.

« Deskeo, c’est une facture unique qui inclut tout ce dont a besoin une entreprise pour se développer : mobilier, branding, entretien, salles de réunion, maintenance, connexion très haut débit, IT, cuisine, tri du courrier, domiciliation, etc. La demande pour des bureaux sans engagement, "clés en main" et évolutifs explose littéralement, ce qui a entraîné pour Deskeo une très forte croissance depuis sa création », conclut-il.

Deskeo propose deux formules :

1. Les bureaux prêts à travailler

Les entreprises peuvent s’installer immédiatement dans des bureaux existants, que ce soit pour quelques mois ou pour plusieurs années. Deskeo propose une offre complète qui permet aux entreprises de gagner du temps : 10 jours en moyenne entre la visite et la signature d’un contrat.

2. Les bureaux sur mesure

Deskeo accompagne de A à Z les entreprises dans leur projet immobilier. De la recherche de surface à la décoration, en passant par le « space planning », les travaux, l’aménagement, etc. Deskeo est l’interlocuteur unique qui permet aux entreprises de centraliser le pilotage d’un projet de déménagement, puis de déléguer la gestion quotidienne de leur espace de travail (entretien, mobilier, IT...).