Truffle Capital, société indépendante de capital-risque, spécialiste de la création et de l’accompagnement de start-up développant des innovations radicales dans le domaine des Sciences de la Vie et des Technologies de l’Information, annonce aujourd’hui la nomination de Denis Gestin, 54 ans, à la Présidence du Conseil d’Administration d’Holistick, la première startup financée par le fonds BioMedTech Crossover de Truffle Capital.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Denis Gestin comme Président du Conseil d’Administration d’Holistick. Sa grande expérience dans le management et son track record dans le lancement mondial de technologies médicales, en particulier en cardiologie, seront des atouts majeurs pour le développement de la société et sa réussite commerciale future », soulignent Philippe Pouletty, M.D., co-fondateur et DG de Truffle Capital et ses partenaires Antoine Pau, Alain Chevallier et Vincent Gardès.

Disposant d’une expertise reconnue à l’international, Denis Gestin possède plus de 30 années d’expérience dans le management et le développement commercial de sociétés spécialisées dans le développement de technologies médicales. Avant de rejoindre la Présidence du Conseil d’Administration d’Holistick, il occupait le poste de Senior Vice President of Global Commercial Integration chez Abbott Laboratories depuis janvier 2017. Il a travaillé auparavant pendant plus de vingt ans au sein de la société St. Jude Medical, occupant successivement plusieurs postes à fortes responsabilités en Europe, Moyen Orient, Afrique, Canada et plus récemment Président de la Division Internationale (OUS) jusqu’en 2017. Denis Gestin a débuté sa carrière au sein d’Ela Medical Inc. (Livanova), où il a occupé diverses fonctions en marketing et développement commercial de 1988 à 1997. Également membre du Conseil d’Administration de la société suédoise Acarix, il possède un diplôme d’EDC Paris Business School.