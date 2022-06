Le groupe DWS annonce la décision d’Asoka Woehrmann de quitter ses fonctions, en accord avec la société, à l’issue de l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 9 juin prochain. Stefan Hoops, jusqu’à présent Responsable de la banque d’affaires de la Deutsche Bank, prend la direction générale de DWS en date du 10 juin 2022.

« J’ai toujours consacré toute mon énergie au service de DWS, et plus particulièrement encore depuis ma nomination en tant que CEO en octobre 2018 », a déclaré Asoka Woehrmann. « Alors que la société a connu les trois années les plus performantes de son histoire, DWS est aujourd’hui stable, profitable et continue d’afficher des résultats positifs dans un environnement de marché difficile. Toutefois, les allégations formulées tant à l’encontre de DWS que de moi-même au cours des derniers mois sont devenues un fardeau pour l’entreprise, pour moi et pour ma famille. Aussi, afin de protéger l’institution et mes proches, je prends la décision de quitter mes fonctions et de m’orienter vers un nouveau départ ».

Karl von Rohr, président de la Deutsche Bank et président du conseil de surveillance de DWS, a salué les résultats d’Asoka Woehrmann. « Je tiens à remercier Asoka Woehrmann pour ses nombreuses années de travail passionné et d’implication pour DWS. Grâce à son engagement, DWS a atteint de nouveaux sommets, s’est introduit avec succès en bourse et est très bien positionné pour l’avenir », a-t-il déclaré. « C’est avec beaucoup de respect que j’accueille sa décision, qui témoigne d’un sens aigu des responsabilités ».

« Stefan Hoops, un dirigeant hors pair se tient prêt à prendre la relève à la tête de DWS », a ajouté Karl von Rohr. « Au cours des dernières années, il a démontré à la fois son expertise des marchés de capitaux et ses excellentes qualités managériales à différents postes. Sa vision stratégique et son expérience en matière de digitalisation donneront un élan important à la poursuite du développement de DWS ».

S. Hoops a affirmé : « Je suis très heureux d’avoir le privilège de diriger DWS, une société de gestion d’actifs reconnue pour son excellence, et de continuer à développer avec toute l’équipe, notre position et pertinence sur le marché ».

Stefan Hoops rejoint la Deutsche Bank en 2003, dans le secteur Fixed Income Sales. Il entre ensuite au Credit Trading à New York en 2008, et occupe divers rôles de direction au sein du département Global Markets aux États-Unis et en Allemagne au cours des années suivantes, notamment celui de responsable mondial des ventes institutionnelles. En octobre 2018, il est nommé responsable des transactions mondiales de la Deutsche Bank (DB). Depuis juillet 2019, Stefan dirige la banque d’affaires de la DB, qui englobe toutes les activités de la clientèle d’entreprise et commerciale de la DB.

Il est titulaire d’un master en Business Administration et d’un doctorat en économie de l’université de Bayreuth. Sa nomination en tant que directeur général de DWS, le 10 juin 2022, est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.