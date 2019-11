Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, annonce la nomination de Delphine Drévillon en qualité de Directrice du centre d’affaires du Finistère, dont les équipes sont basées à Brest et à Quimper. Elle succède à Jacques Pennors qui a pris de nouvelles responsabilités au sein du Pôle innovation et opérations du groupe Arkéa.

Titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), Delphine Drévillon, 44 ans, est également diplômée d’un Master 2 en droit des affaires et d’un DEA de droit pénal et sciences criminelles. Elle commence sa carrière en tant qu’avocate spécialiste du droit des sociétés au Barreau de Paris. Elle exerce ensuite comme juriste corporate chez Ubisoft, avant d’entrer au Crédit Mutuel Arkéa en 2006.

En février 2011, elle devient responsable juridique et ressources humaines, membre du comité de direction, chez Arkéa On Life, filiale dont elle participe à la création. Enfin, elle était depuis février 2015 responsable des relations institutionnelles et clientèles au Crédit Mutuel de Bretagne, adjointe au secrétaire général.

Delphine Drévillon aura en charge d’accompagner le développement des PME et ETI finistériennes.Pour sa nouvelle mission, elle est rattachée à Catherine Gicquel Le Gall, Directrice territoriale entreprises Bretagne.