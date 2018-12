Deloitte a annoncé aujourd’hui avoir fait l’acquisition d’Oxala Consulting, un partenaire de référence de Salesforce créé en 2011. Au fil des années, les experts d’Oxala ont développé un savoir-faire reconnu auprès de plus de 200 clients Salesforce qu’ils accompagnent dans leurs enjeux de transformation digitale.

Cette acquisition vient renforcer les équipes de Deloitte Digital afin de constituer l’un des leaders français du CRM et de l’intégration Salesforce.

Deloitte Digital intervient sur les problématiques de transformation digitale, d’innovation, d’amélioration de l’expérience client, et de déploiement des plateformes en partenariat avec les grands éditeurs du marché.

« Cette acquisition repose avant tout sur des valeurs et une vision partagée de nos métiers : exigence, excellence du service, qualité de nos collaborateurs, mais aussi respect mutuel et esprit entrepreneurial auxquels nous sommes très attachés chez Deloitte. C’est sur la base de cette vision commune et de ces complémentarités évidentes que nous avons souhaité ce rapprochement. Il vient renforcer notre position sur l’une des composantes clé de l’offre de service de Deloitte Digital au sein du pôle Technologie. » déclare Laurent Dupuytout, Associé Deloitte Digital.

Pour Jean-Noël Luci, co-fondateur d’Oxala, qui rejoint Deloitte Digital en tant qu’Associé : « Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli depuis 8 ans dans le développement de l’écosystème Salesforce avec nos 200 projets réalisés dont beaucoup dans le secteur de la Distribution & des Biens de Consommation. Rejoindre Deloitte Digital va permettre à nos équipes d’accéder à un ensemble d’accélérateurs, de méthodologies et de savoir-faire pour être le meilleur partenaire de Salesforce en France pour nos clients et nos équipes ».