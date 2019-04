Deloitte France se recentre sur ses 5 métiers opérés sous la marque Deloitte – Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal – et cède, dans le cadre d’un LBO, ses activités d’expertise-comptable exploitées sous la marque In Extenso.

Pour conseiller ses clients dans leurs problématiques les plus complexes, face à la transformation digitale de leurs métiers, tout en continuant à répondre aux exigences de qualité les plus élevées des régulateurs, Deloitte va accroître ses investissements technologiques et en compétences. L’objectif affirmé est de passer de la position d’acteur de référence à celle de leader dans chacune de ses activités cœurs : Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal.

Conséquence de ce recentrage stratégique, Deloitte cède ses activités d’expertise-comptable exploitées sous la marque In Extenso aux Associés travaillant pour cette marque, dans le cadre d’un LBO. Le Crédit Agricole Centre-Est participe à cette opération en qualité de partenaire financier.

Pour Sami Rahal, Président de Deloitte France et Afrique francophone, « ce recentrage stratégique renforce nos moyens financiers et notre capacité de focalisation pour accélérer le développement de nos activités d’audit et de conseil. Nous souhaitons accompagner nos clients avec des offres innovantes « end-to-end » et leur permettre de faire face à leurs enjeux de transformation et de performance globale.

Cette cession reflète également notre volonté de positionner au mieux les activités d’In Extenso pour le futur, face aux mutations du numérique dans un marché du service professionnel aux TPE-PME très porteur. Ce LBO interne est apparu aux Associés des deux groupes comme la meilleure solution pour répondre aux attentes de nos clients et collaborateurs ».

« Après 27 ans de forte croissance dans le groupe Deloitte, ce LBO nous permettra de bénéficier d’une nouvelle dynamique et de renforcer notre positionnement sur un marché en pleine mutation, notamment numérique, au service de nos clients » souligne Antoine de Riedmatten, Président du groupe In Extenso.