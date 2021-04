Acteur incontournable de la gestion de commandes en ligne dans le secteur food, Deliverect vient de lever 55 millions d’euros. DST Global Partners et Redpoint Ventures, de nouveaux investisseurs, rejoignent la série C, portant le total des fonds levés à plus de 90 millions de dollars en seulement trois ans. La start-up dépasse les 30 millions de commandes traitées en 2020, équivalant à plus d’un milliard de dollars de valeur ajoutée brute estimée.

La start-up Deliverect automatise les systèmes de caisse des restaurateurs pour les relier directement aux plateformes de livraison comme UberEats, Deliveroo, JustEat. Elle annonce ce jour avoir levé 55 millions d’euros dans un tour de financement de série C auprès de DST Global Partners et Redpoint Ventures, ainsi que des investisseurs déjà présents comme OMERS, Newion et Smartfin. Les fondateurs de Deliverect ont également investi dans ce tour de table.

Fondée en septembre 2018, Deliverect a pour mission principale d’accompagner le secteur de la restauration à prospérer et utilisera ce nouveau capital pour continuer à se développer et à aider les clients à accéder à une offre de restauration diversifiée en leur fournissant une technologie fiable pour gérer facilement les commandes numériques, y compris la livraison, les plats à emporter et les applications de restauration interne. Cette nouvelle levée de fonds vient conforter les ambitions de Deliverect qui souhaite devenir le leader européen de la foodtech.

Des restaurants indépendants aux grandes chaînes mondiales en passant par les marques de produits de grande consommation du monde entier, Deliverect permet à tous types de restaurants de gérer facilement et de développer leurs commandes en ligne. Grâce à la plateforme, les restaurateurs n’ont plus besoin de surveiller plusieurs appareils et de saisir manuellement les commandes dans leur système existant, ce qui réduit considérablement la charge de travail du personnel et la probabilité d’erreurs.

Deliverect a traité plus de 30 millions de commandes sur l’année 2020, et atteint à ce jour une moyenne de plus d’un million de commandes traitées par semaine, soit une augmentation de près de 750% par rapport à avril 2020. Cela équivaut à plus d’un milliard de dollars en valeur de commandes et fournit aux clients une augmentation en moyenne de 25 % des revenus ainsi qu’une diminution de 80 % des échecs de commande.

Jérôme Laredo, cofondateur et Chief Revenue Officer de Deliverect : "Le monde de l’hôtellerie est à un tournant de changement et de numérisation, et le secteur de la livraison est devenu crucial pour la survie de cette industrie. L’impact de ce tour de financement va au-delà de Deliverect et de notre équipe. Il s’agit des restaurants qui survivent et prospèrent malgré les défis du COVID. Ces fonds alimenteront notre engagement à leur fournir une technologie personnalisée pour les aider à se développer à travers leurs canaux de vente et de livraison en ligne. J’ai baigné dans le secteur de la restauration depuis mon plus jeune âge, je suis donc parfaitement conscient des marges souvent minces et du besoin fondamental de maintenir un service client de qualité supérieure afin de rester à flot. Il existe un besoin important pour une entreprise qui puisse aider les restaurants à surmonter ces défis, et Deliverect a pour objectif de devenir la passerelle mondiale pour la commande et la livraison de nourriture en ligne, en aidant les restaurants du monde entier à prospérer en ligne. Il s’agit d’une nouvelle catégorie et nous sommes fiers de dire que nous sommes la solution leader sur le marché."

Ce financement permettra de soutenir les actions ambitieuses menées par Deliverect auprès de l’ensemble du secteur de la foodtech. Pour faire face à l’impact du COVID-19, Deliverect s’est donné pour mission d’aider les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration à passer rapidement à la livraison et à la commande en ligne. Aujourd’hui, après la réouverture de nombreux services de restauration à domicile dans le monde entier, Deliverect cherche à aider ses clients à poursuivre leur croissance et à prendre le contrôle de leur activité, grâce à des produits innovants dédiés à leurs clients.

Travaillant à la fois avec des dark kitchens et des chaînes de restaurants, Deliverect soutient plus de 10 000 établissements dans le monde, dont des marques internationales telles que Prêt à Manger, Taco Bell, TimeOut Markets, Le Pain Quotidien, ainsi que plusieurs références françaises comme Big Mamma Group, Smart Kitchen ou encore Clasico Argentino et de nombreux restaurants indépendants. Deliverect est par ailleurs partenaire d’Unilever, qui, grâce à la solution proposée par Deliverect, peut s’intégrer à Deliveroo et à Uber Eats et ainsi livrer les glaces Ben & Jerry’s et Magnum directement aux clients.

João Almeida, directeur des fusions et acquisitions et du financement commercial pour KFC Europe occidentale : “La livraison est très importante pour KFC et c’était déjà le cas avant la pandémie. Nous observions un nombre croissant de commandes de livraison en ligne, et c’était - et c’est toujours - l’un de nos canaux de croissance les plus rapides. Depuis la pandémie, je peux vous dire que les ventes en ligne se sont encore accélérées, et avec Deliverect, le temps d’attente de chaque client pour sa commande au restaurant a diminué. Nous avons également constaté une diminution substantielle du nombre d’incidents, en réduisant les commandes manquantes et incorrectes. Ce partenariat nous a permis de nous concentrer sur le service au client avec le meilleur poulet du monde, tandis que nous laissons les aspects techniques aux experts de Deliverect.”

Depuis la série B dont a bénéficié Deliverect en avril 2020, l’équipe de 50 personnes réparties entre Gand, Paris, Londres, Madrid, Toronto et New York, a plus que quadruplé pour atteindre 200 personnes et s’est étendue à Dubaï, Édimbourg, Mexico et Amersfoort (Pays-Bas). Ce dernier tour de table servira à soutenir la R&D et le développement des produits de l’entreprise, à consolider sa position aux États-Unis et à poursuivre son expansion internationale.

Elliot Geidt, directeur général de Redpoint Ventures : “L’explosion de la livraison en ligne pousse les restaurateurs à changer leur mode de fonctionnement. Jérôme et l’équipe de Deliverect construisent des outils et une infrastructure pour accompagner les restaurateurs à prospérer dans un monde où il est crucial pour eux de maîtriser les codes de la livraison en ligne pour réussir. Jérôme fait preuve d’une grande empathie pour les restaurateurs, mais aussi d’une compréhension technique inégalée de la livraison en ligne et d’une ambition et une vision très claires qui nous enthousiasment.”

Tom Stafford, directeur associé de DST Global Partners : “Les restaurants, les sociétés de biens de consommation et d’autres entreprises souhaitent de plus en plus permettre à leurs clients de commander à la demande. Mais beaucoup ne disposent pas des outils ou de la technologie nécessaires pour travailler efficacement avec les fournisseurs de services de livraison à la demande. Deliverect fournit des services clés pour permettre à ces entreprises d’intégrer les offres à la demande de manière transparente. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Deliverect alors qu’elle continue à déployer sa technologie à l’échelle mondiale et à développer son offre de produits.”