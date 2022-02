Ainsi Fabrice Alliany rejoint les équipes en tant que Managing Director pour apporter son expertise des marchés de dette, secteur dans lequel il a une longue expérience en tant que banquier mais aussi en tant que gérant de plusieurs fonds de dette privée.

« Notre track record de ces dernières années est celui d’une montée en puissance sur toutes nos practices, qui attire les talents qui recherchent un nouveau challenge professionnel au sein d’une équipe dynamique et ambitieuse. Ainsi après le M&A et l’ECM c’est aujourd’hui à notre équipe Dette (DCM) de bénéficier d’un nouveau profil reconnu et expérimenté pour conforter notre franchise de leader en Europe. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la contribution de Fabrice Alliany » déclare Cyril Kammoun, Head of Degroof Petercam Investment Banking France.

Fabrice Alliany est diplômé d’une Maîtrise de gestion et d’un DESS finance et fiscalité de Paris I Panthéon Sorbonne, et d’un Executive MBA d’HEC. Il a travaillé toute sa carrière sur les marchés de dette en tant que banquier d’affaires d’abord chez BNP Paribas de 1988 à 2000, chez Rabobank jusqu’en 2004, chez Natixis jusqu’en 2014. Il fonde et gère des fonds de Dette Privée, l’un au sein d’Artemid jusqu’en 2018 et l’autre chez Kepler Chevreux Investissement jusqu’en 2021.