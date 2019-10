Diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics ainsi que du Master Finance et Trésorerie à l’ESCP Europe, Xavier Plessix dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans l’origination et l’exécution d’opérations de M&A, notamment dans les secteurs des technologies, business services et transports et pour les fonds de private equity.

Préalablement Directeur Exécutif chez Gimar & Cie à Paris, il a conseillé Assa Abloy pour la prise de participation dans Agta Record, Covea pour ses activités internet, les actionnaires d’eFront pour la cession à Francisco Partners, Areva pour la cession d’Eramet ainsi que des fonds et industriels de l’infrastructure pour des actifs majeurs en Europe.

Titulaire d’un Magistère Banque Finance Assurance de l’Université Paris Dauphine et d’un Master Audit & Conseil de l’ESCP Europe, Maxime Julié compte plus de 20 ans d’expérience en investissement et en gestion d’actifs immobiliers.

Maxime a passé 14 ans chez AXA IM Real Assets notamment en tant que responsable de la gestion d’un portefeuille immobilier européen de plus de 2 milliards d’euros pour un large fond souverain. Auparavant, Maxime avait débuté sa carrière chez KPMG en 1996 avant d’être détaché chez GE Real Estate en 1997 et de rejoindre le groupe Archon (Goldman Sachs) en 1999. Maxime est Président Non Exécutif de Nuveen France.

Avant cela, Xavier avait débuté sa carrière à Londres, d’abord sur le desk produits dérivés de JPMorgan Chase, puis chez HSBC et BNP Paribas, en Equity Capital Markets. Il avait rejoint Paris en 2000 pour intégrer le département Corporate Finance de BNP Paribas afin de s’occuper de conseil en fusions & acquisitions auprès de clients SSII, logiciels et hardware technologique et avait conseillé de nombreux groupes dont Safran, Ingenico, Logica, Infovista, Business Objects, Alcatel, Capgemini et des fonds de private equity pour des montages de type LBO.

Diplômée de Reims Management School, Julie Le Crom était jusqu’à présent Associate Credit Analyst chez Moody’s Investor Services. A ce titre, elle couvrait un portefeuille de valeurs Investment Grade et High Yield dans les secteurs des services, de la distribution, notamment alimentaire, et des transports ferroviaires et maritimes.

Auparavant, Julie avait débuté sa carrière chez Natixis en 2014 avant de rejoindre Crédit du Nord en tant que Corporate Finance Analyst, puis Akéance Consulting au poste de Strategy Consultant.

Cyril Kammoun, CEO & Managing Partner Degroof Petercam Investment Banking France, explique à cette occasion : « Après une année 2018 exceptionnelle, avec une quarantaine d’opérations réalisées en France, et alors que l’année 2019 confirme notre excellente dynamique de croissance sur chacun de nos 3 métiers, nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Xavier, Maxime et Julie qui va nous permettre d’élargir à la fois nos compétences et nos champs d’intervention. »

Basé à Bruxelles, Paris, Lyon, Luxembourg, Barcelone et Amsterdam, Degroof Petercam Investment Banking couvre 3 métiers : le M&A, l’equity capital market et le debt capital market, au service des investisseurs institutionnels, des entreprises et des entrepreneurs.