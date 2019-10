Précédemment responsable du pôle Expertises (ingénierie patrimoniale, crédit et assurance-vie), Thaline Melkonian a rejoint le groupe en septembre 2015. En développant l’activité de conseil juridique et fiscal auprès, notamment, des chefs d’entreprises et d’actionnaires dirigeants, Thaline a contribué à renforcer le positionnement de Degroof Petercam France en tant que banque de conseil, accompagnant dans la durée ses clients de la banque d’affaires et de la banque privée. Degroof Petercam est présent en France depuis 2001 et emploie désormais une centaine d’experts à Paris, Lyon et Lille.

Diplômée d’un DESS Droit des Affaires et Fiscalité – Paris I, d’un DEA Droit Patrimonial et d’une Maîtrise en Droit obtenus à l’Université Libre de Bruxelles, Thaline a débuté sa carrière en 1998 chez KPMG à Bruxelles en tant qu’avocat collaborateur. Elle a ensuite intégré HSBC Private Banking à Paris en tant qu’ingénieur juridique et fiscal avant de rejoindre en 2006 Natixis Wealth Management.

Degroof Petercam Wealth Management France vient par ailleurs d’accueillirJérôme Bailly et Amandine Chaigne afin de poursuivre sa croissance. Amandine et Jérôme ont respectivement pris leurs fonctions le premier juillet et le premier juin.

Jérôme Bailly a plus de 20 ans d’expérience dans la banque privée. Il a débuté sa carrière à la Caisse d’Epargne en tant que chargé de clientèle particuliers puis, successivement, chargé d’affaires et responsable de clientèle gestion privée. Jérôme a ensuite travaillé chez Natixis Wealth Management et Indosuez Wealth Management. Avant de rejoindre Degroof Petercam, Jérôme était directeur adjoint du département crédits chez Société Générale Private Banking. Il est diplômé d’un DU en Gestion de Patrimoine et d’un DU en Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise à Clermont-Ferrand.

Amandine Chaigne a débuté sa carrière il y a 20 ans dans la multigestion chez CCR Chervrillon Philippe et à la Banque du Louvre, avant de rejoindre HSBC Private Bank, en conseil en investissement et enfin en gestion de fortune. Depuis 2012, Amandine était Directeur Clientèle Privée à La Française Gestion Privée. Elle est diplômée d’une Maitrise de Science de Gestion à Dauphine, d’un DEA en Finance de Marché et Gestion Bancaire à La Sorbonne et également du Diplôme en Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise de Clermont-Ferrand.

« Je suis ravie de poursuivre l’impulsion donnée dans mes nouvelles fonctions et de contribuer, aux côtés des équipes de la Banque Privée, à notre projet entrepreneurial », explique Thaline Melkonian. « Je souhaite également la bienvenue à Amandine et Jérôme au sein de notre équipe d’experts. Notre modèle d’affaires, basé sur les synergies de nos quatre métiers – banque d’affaires, banque privée, gestion d’actifs et asset services - au sein d’un groupe international à taille humaine, permet de créer de la valeur pour nos clients ».