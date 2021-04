À l’avant-garde des solutions technologiques dédiées aux ressources humaines, Deel annonce la finalisation de son troisième tour de table en seulement 1 an. D’un montant de 132 millions d’euros, cette levée de fonds en série C propulse la jeune surdouée au rang de licorne avec une valorisation désormais estimée à près de 1,1 milliard d’euros. Cette opération s’accompagne de l’arrivée à son capital d’entrepreneurs de renom comme Dara Khosrowshahi, CEO d’Uber ou Jeff Wilke, veteran d’Amazon. Désormais bien armée, la fintech qui facilite le recrutement de collaborateurs dans le monde entier, entend encore repousser les frontières du travail à distance et accélérer son développement à l’international.

La solution leader, qui favorise le recrutement des talents dans le monde entier

Créée en novembre 2018, Deel, société basée à San Francisco, propose la première plate-forme de gestion de la paie à destination des entreprises faisant appel à des ressources à l’international. Elle aide les entreprises et les organisations à recruter et payer des collaborateurs salariés ou des indépendants, dans le monde entier et en conformité avec les exigences légales de chaque pays. En plus d’automatiser les procédures de paiement, Deel garantit la conformité des contrats locaux, grâce au soutien de ses 200 partenaires experts en droit du travail international et en comptabilité.

En l’espace de deux ans, Deel s’est imposée sur le marché avec plus de 1 800 entreprises qui utilisent sa plateforme.

La naissance d’une licorne portée par une très forte accélération en 2020

L’activité de Deel a pris tout son sens dans le contexte pandémique actuel, qui a imposé le travail à distance pour un grand nombre d’entreprises.

Cette situation a en effet entraîné une transformation profonde des modes de collaboration au sein des organisations, accélérant l’adoption de la solution Deel. Sur l’année 2020 Deel a multiplié son chiffre d’affaires par 20.

Deel cultive un mode collaboratif ouvert employant ses équipes dans 26 pays. En pleine croissance, celles-ci sont passées de 20 à 130 collaborateurs dans le courant de l’année 2021.

Aujourd’hui, Deel est valorisée à 1,1 milliard d’euros, ce qui la propulse au rang de licorne.

3 levées de fonds successives pour soutenir l’hypercroissance

Cette dynamique a été alimentée tout au long de l’année dernière par plusieurs tours de financement consécutifs pour un montant total de 42 millions d’euros. Aux côtés de ses investisseurs historiques, Y Combinator, a16z, le fonds d’Andreessen Horowitz, et Spark Capital, cette nouvelle levée de 132 millions d’euros voit l’arrivée d’entrepreneurs réputés, parmi lesquels Dara Khosrowshahi, CEO d’Uber ou Jeff Wilke, vétéran d’Amazon.

"Je suis ravi d’investir dans Deel, qui permet aux entreprises, d’un simple clic, d’embaucher et de payer, en parfaite conformité les meilleurs talents dans le monde entier.” déclare Dara Khosrowshahi.

À cette occasion, Deel accueille également, au sein de son conseil d’administration, Ali Rowghani, associé directeur de Y Combinator et ancien COO de Twitter. Cette opération d’envergure confirme la pertinence du modèle de Deel et vient soutenir l’hypercroissance de la jeune société.

Avec ce financement en série C, Deel prévoit notamment d’accélérer son déploiement international. Celle-ci passera notamment par la nomination de dirigeants et le recrutement d’équipes dans différents pays : au Mexique, Brésil, à Singapour et en Afrique du Sud entre fin avril et début mai, plus dans la plus grande partie de l’Europe, ainsi qu’au Nigéria et dans les Émirats Arabes Unis d’ici l’été. L’entreprise prévoit également de mettre davantage l’accent sur la croissance externe, via des opérations de fusions et acquisitions. En outre, elle continuera à améliorer et à développer ses offres pour les entreprises comme pour les collaborateurs internationaux, afin de se rendre utile et indispensable à la performance de ses clients.