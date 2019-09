123 Investment Managers était entré au capital d’Alltricks en 2017 lors d’un tour de table de 7,3M€ et cette levée de fonds a permis à « l’ Amazon français » du cycling/running/outdoor d’activer de multiples leviers de croissance : accélération de l’internationalisation, renforcement de ses activités cycles et course à pied, lancement de l’outdoor, développement de marques propres (Neatt – accessoires de vélos, Le Bram, Marcel Pignon, vêtements cyclistes et Scamp vélo enfants) et création de magasins physiques.

Alltricks qui réalisait 53M€ de chiffre d’affaires en 2016 prévoit de dépasser 80M€ fin 2019.

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Gary dans l’accélération d’Alltricks et sommes très confiants dans sa capacité à poursuivre son développement au sein de la famille Decathlon » déclare Marc Guittet, Directeur Associé, Membre du Directoire d’123 IM.

« Cette opération illustre parfaitement les convictions fortes que nous avons sur le secteur du Sport/Santé/Bien-être, un secteur en pleine évolution qui voit l’émergence de nouveaux champions liée à de nouvelles pratiques et nouveaux modes de consommation » précise Johann Devaux, Directeur Associé chez 123 IM.

Avec Alltricks, Décathlon met la main sur l’une des dernières pépites de l’e-commerce indépendant. L’enseigne de distribution rachète toutes les parts des business angels et des fonds au capital du site (Partech Partners, Entrepreneur Venture, 123 IM). Gary Anssens, Fondateur et Dirigeant d’Alltricks, conserve une part significative du capital aux côtés de Decathlon.

« Decathlon est vraiment le partenaire stratégique idéal pour accompagner la deuxième partie de la vie d’Alltricks, pour le renforcer face aux grosses plateformes concurrentes et soutenir ses opportunités de développement », précise Gary Anssens.

123 IM entend continuer à investir dans les sociétés du secteur du sport, notamment grâce à LinkSport Capital, un Fonds inédit dédié au sport-santé-bien-être, un marché en forte croissance dans lequel 123 IM transpose son savoir-faire historique.