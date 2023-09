Alors que les dirigeants de la lutte contre le changement climatique se réuniront à New York la semaine prochaine, de sérieux efforts doivent être déployés pour accélérer la décarbonation de l’économie américaine. Cela semble plus urgent que jamais puisque les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis n’ont diminué que de 7 % depuis 1990 [1], contre 32 % dans l’Union européenne au cours de la même période [2].

Mais des mesures sont prises. Prenons l’exemple de trois projets de loi américains qui prévoient 2 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales [3] pour soutenir les objectifs de réduction des émissions des États-Unis [4]. Ces projets visent à stimuler les investissements dans des domaines tels que l’industrie manufacturière nationale, les technologies propres, l’agriculture respectueuse du climat et le piégeage du carbone. Tous les regards sont désormais tournés vers les entreprises américaines, puisque le graphique de cette semaine montre que le S&P500 compte l’une des plus faibles proportions d’entreprises fixant des objectifs scientifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres indices de référence du G7.

Avec 42 % des composants du S&P500 fixant des objectifs et des engagements fondés sur la science (SBT), ce chiffre est inférieur à celui de ses homologues européens, la France étant en tête du peloton du G7 avec 88 % [5]. Cependant, tout n’est pas perdu puisque les investisseurs ont un rôle à jouer dans la progression de ces pourcentages.

Nos dernières recherches révèlent pourquoi la création d’indices de référence pour l’action climatique par divers fournisseurs d’indices peut contribuer à inciter les entreprises à suivre leur voie de décarbonation, étant donné que ces indices intègrent souvent les SBT en tant que variable dans la construction des portefeuilles [6]. Le temps pourrait bien montrer que le fait de ne pas prendre de tels engagements risque d’éliminer les entreprises de certains univers d’investissement. Nous considérons donc la New York Climate Week comme une occasion de montrer aux entreprises pourquoi les objectifs scientifiques sont si importants et pourquoi les investisseurs devraient considérer les indices de référence de l’action climatique comme un véhicule d’investissement attrayant, en particulier pour les investisseurs des Amériques et de l’Asie qui ne sont peut-être pas guidés par la réglementation européenne en matière d’indices de référence climatiques [7].

Entreprises ayant signé des objectifs scientifiques sur le marché des actions du G7