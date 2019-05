Dawex, leader de technologie d’échange de données et opérateur de la plus grande place de marché de données, annonce aujourd’hui un nouveau tour de table de 5 millions d’euros avec Amadeus (AMS.MC), Itochu Corporation (ITOCY), Bouygues Construction (BOUY.PA) et un entrepreneur français du web, également rejoint par la Banque des Territoires, investisseur de longue date dans les solutions de développement des territoires. Le montant total des fonds levés depuis sa création s’élève à 12 millions d’euros, dont 2,5 millions d’euros provenant du programme européen Horizon 2020 Instrument PME, le plus grand programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne. Les co-fondateurs de Dawex, Fabrice Tocco et Laurent Lafaye, restent actionnaires majoritaires et conservent le contrôle total de la stratégie et des opérations de l’entreprise.

Avec l’essor de l’Intelligence Artificielle, de l’Internet des Objets, et l’émergence des Villes Intelligentes, mais aussi d’autres innovations disruptives comme les voitures autonomes, d’énormes quantités de données à forte valeur ajoutée sont générées, analysées et échangées. De nouveaux écosystèmes axés sur les données voient le jour permettant ainsi aux entreprises et organisations d’exploiter au mieux les données grâce aux places de marché et aux plateformes d’échange de données sécurisées pour la monétisation, l’échange et l’acquisition de données.

Depuis 2015, Dawex a pour mission de créer les parfaites conditions au développement de l’économie de la donnée en facilitant l’échange de données entre entreprises et organisations. Cette nouvelle levée de fonds permettra à Dawex de poursuivre le déploiement de ses solutions de Data Exchange en accélérant son développement en Europe et aux Etats-Unis, en s’implantant en Asie et au Moyen-Orient, et en renforçant ses investissements dans la technologie et l’innovation.

"Les écosystèmes de données redéfinissent la concurrence. Les entreprises plus en pointe sur la donnée deviendront les leaders de la nouvelle économie de la data", déclare Laurent Lafaye, co-fondateur et co-CEO de Dawex. "Pour devenir une société axée sur les données, il faut changer les mentalités et la culture de l’entreprise, mais également se reposer sur la meilleure technologie pour accélérer, rationaliser et sécuriser les échanges de données en interne et en externe, en conformité avec les nouvelles réglementations sur les données. C’est exactement ce que Dawex propose".

"Dawex est heureux de réunir des leaders mondiaux dans leurs marchés respectifs pour investir dans notre technologie d’échange de données ", déclare Fabrice Tocco, co-fondateur et co-CEO de Dawex. "Leur engagement reflète l’importance que prennent les plateformes d’échange de données au sein des organisations, et l’impact déterminant qu’elles auront sur l’avenir de l’économie."

Aujourd’hui, 7 000 organisations dans plus de 20 secteurs d’activité, tels que l’agriculture, l’aéronautique, l’automobile, les services financiers et les assurances, la construction, l’énergie, la logistique et le transport, le commerce de détail, les télécommunications, le tourisme, font confiance aux solutions Dawex Global Data Marketplace et Data Exchange Platform pour faire circuler des données qu’elles partagent, sourcent et monétisent directement entre elles, en toute sécurité et en conformité avec les réglementations. Les solutions d’entreprise Dawex sont hautement scalables et intègrent les dernières technologies telles que la blockchain.

L’expertise de Dawex en matière d’économie de la donnée est reconnue par les grandes institutions et principaux cabinets d’analyse et de recherche. Dawex est membre de consortiums européens tels que CyberSec4Europe et Data Pitch, et a remporté le premier prix du French American Business Awards 2018 à San Francisco.