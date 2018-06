Avant de rejoindre Amilton AM, David Zerbib travaillait depuis 2014 chez Edmond de Rothschild Asset Management en tant que Responsable Partenariats, puis comme Responsable Banques et Sociétés de Gestion sur la France, Monaco et BeLux.

Cette arrivée d’un profil expérimenté s’inscrit dans le cadre de la forte croissance de la société de gestion qui a doublé ses encours au cours des trois dernières années et compte aujourd’hui plus de 800 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Amilton AM poursuit une stratégie de croissance organique ambitieuse et maitrisée avec pour objectif de devenir un acteur de référence parmi les sociétés de gestion indépendantes en France.

Dan Sayag, Directeur Général d’Amilton AM, déclare à cette occasion : « Nous sommes ravis d’accueillir David Zerbib parmi nous. Sa connaissance du marché français de la Distribution ainsi que son excellente réputation, tant auprès de nos partenaires CGP que des investisseurs institutionnels, nous serons très utiles pour nous accompagner dans nos prochaines étapes de développement. »

Parcours professionnel de David Zerbib :

Diplômé de Dauphine et de l’ESSEC, David Zerbib, 36 ans, débute sa carrière à Londres dans la vente de produits dérivés chez UBS Investment Bank puis HSBC Global Markets, avant de rejoindre Cyrus Conseil à Paris. En 2014 David Zerbib rejoint l’équipe Distribution Externe d’Edmond de Rothschild AM, en tant que Responsable Partenariats, puis comme Responsable Banques et Sociétés de Gestion sur la France, Monaco et BeLux.