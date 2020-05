Les investisseurs existants, Cerracap Ventures et MS&AD Ventures, ont également participé à cette opération de financement.

Suite à l’ouverture d’un bureau à New York City, ce nouveau tour de table à vocation de financer l’expansion internationale de la société singapourienne, déjà implantée à Paris et Genève. Plus de 200 000 utilisateurs et une multitude d’entreprises clientes dans le monde entier font déjà confiance à la technologie robuste de la société permettant d’identifier, classer et protéger les informations sensibles et assurer ainsi la conformité réglementaire de ces grosses sociétés.

Alors que les entreprises migrent massivement vers le cloud, ces sociétés sont confrontées à une explosion de la donnée concernant leurs consommateurs. Elles doivent naviguer dans le paysage complexe des réglementations relatives à la protection de la vie privée, notamment la GDPR et l’ACCP, de nouvelles approches de sécurité sont nécessaires pour atténuer le risque et se protéger contre les dommages toujours plus importants causés aux entreprises et à leur réputation.

Le défi est encore amplifié par l’incertitude économique croissante et les risques accrus pour la sécurité des données liés à l’augmentation du travail à distance. La recrudescence des cyber-attaques liées au contexte actuel met d’autant plus l’accent sur le besoin de s’équiper de solutions adéquates pour identifier et protéger les données sensibles des entreprises.

Les outils d’intelligence artificielle brevetés de Dathena traitent et sécurisent des données structurées comme non structurées permettant ainsi de faciliter la conformité aux réglementations et de réduire le risque de violations coûteuses des données.

Des clients dans des domaines tels que les services financiers, la santé et la défense font aujourd’hui confiance à Dathena pour obtenir une précision de 99 % dans la classification des données, associée à une réduction de 80 % des coûts opérationnels de sécurité de l’information - le type de ROI solide que les entreprises exigent en période de turbulences.

"Nous avons eu la chance de pouvoir suivre le développement de Dathena depuis plus de deux ans et ainsi constater la capacité du management à recruter des talents de haut niveau. D’autre part, la traction commerciale internationale de la société ainsi que sa capacité à nouer des partenariats stratégiques confirment la qualité de la proposition de valeur unique à forte composante technologique. Nous sommes convaincus qu’ils sont en passe de devenir le leader international du marché très profond et en pleine expansion de la protection des données", déclare François Santi, principal chez CapHorn.

"Chez Dathena, notre mission est d’instaurer la confiance dans le monde numérique, alors même que les entreprises traversent cette période difficile et sont inondées par des torrents de données provenant de sources qui se multiplient de manière exponentielle", déclare Christopher Muffat, fondateur et PDG de Dathena. "Cette levée de fonds nous aidera à accélérer le développement de nos produits et nos efforts de mise sur le marché, en donnant à davantage d’entreprises la possibilité de bénéficier de nos solutions de sécurité des données flexibles, rentables et sans compromis".

Le nouveau financement soutiendra les efforts croissants de Dathena en matière de R&D, ainsi que l’embauche de personnel basé à New York pour les ventes, le marketing et les fonctions liées à la réussite des clients afin de servir la clientèle nord-américaine croissante de l’entreprise. Dathena prévoit également d’étendre son partenariat de co-ventes avec Microsoft aux États-Unis, en aidant les clients d’Azure Cloud et de Microsoft 365 à automatiser la protection des données et à se conformer aux nouvelles réglementations en matière de confidentialité des données, telles que la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs.