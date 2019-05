La start-up annonce aujourd’hui une levée de fonds de 1,5 millions d’euros auprès d’Odyssée Venture, Normandie Participations et MEDS Healthcare IT (USA) afin de développer ses ventes en Europe et de préparer l’accès au marché américain.

Après avoir obtenu son marquage CE IVD fin 2017 et publié les résultats de son étude clinique, DATEXIM a déployé sa solution d’aide au diagnostic auprès de ses premiers clients, laboratoires privés d’anatomopathologie, avec succès. Les performances annoncées sont au rendez-vous : par rapport au leader du marché, le nombre de cas manqués est divisé par 2,6 tout en réduisant significativement le temps de diagnostic.

Cette application de l’intelligence artificielle à la pathologie numérique est un parfait exemple de ce qu’apporte cette technologie à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des diagnostics.

« Nous sommes ravis de réussir cette levée de fonds qui nous donne les moyens de nos ambitions. Après ces dernières années à développer notre technologie, l’horizon commercial est très prometteur et la satisfaction des premiers utilisateurs nous motive d’autant plus à accélérer notre développement commercial. Je tiens à remercier les acteurs de la région Normandie qui nous ont toujours soutenu dans ce long parcours (Normandie Participations, Normandie Business Angels, la Région Normandie et BPI France). Merci également à nos partenaires de l’Université de Normandie, du laboratoire GREYC, du CHPC et Normandie Incubation avec qui nous avons collaboré au lancement de ce projet. » commente Arnaud Renouf, Président de Datexim.

Au cœur de cet investissement : une technologie 100% normande Pour cette seconde levée de fonds, Datexim a été soutenue par des investisseurs convaincus de son potentiel : Odyssée Venture rentre au capital accompagné d’un investisseur historique, Normandie Participations, qui avait déjà soutenu l’entreprise en 2017 aux côtés de Normandie Business Angels. MEDS Healthcare IT, représentée par le Pr. Rome Jutabha de UCLA, concrétise par cet investissement leur volonté de faire partie de l’aventure Datexim depuis plusieurs années « Convaincue des mutations profondes que provoquera l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé et plus particulièrement dans celui du diagnostic médical, l’entreprise Datexim s’est affirmée après 8 ans de R&D comme l’acteur de référence dans son domaine. Cette levée de fonds permettra à la société d’accélérer son développement en France et à l’international. Ses performances algorithmiques, l’enthousiasme de ses premiers clients et la profondeur de son pipe commercial lui permettent de voir les choses en grand. » affirme Odyssée Venture.

« Datexim a d’abord développé une technologie incroyable en collaboration avec l’Université de Normandie et son expertise reconnue en matière de traitement d’images. La pugnacité et les qualités du management et des équipes de Datexim mais aussi la forte traction commerciale nous confortent dans notre soutien auprès de la start-up. Nous sommes enthousiastes d’accueillir un nouvel investisseur de qualité afin d’accompagner Datexim dans son ambition. » explique Anthony Arsac, chargé d’affaires de Normandie Participations.