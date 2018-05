Cette levée de fonds va permettre à la startup d’accélérer sa croissance en renforçant son effectif, son réseau de partenaires intégrateurs et d’étendre son offre produit.

Indexima, le Zero Time to Data : accéder instantanément à toute la donnée pour les business analystes et les data scientists

Indexima a été créée en 2016 pour répondre au besoin grandissant des entreprises à accéder de manière rapide, facile et sécurisée à la donnée. Disponible en version cloud et on-premise, le Data Hub d’Indexima est une plateforme innovante qui permet d’accéder à toutes les données de l’entreprise quelles que soient leurs sources ou leurs formats et la mettre à disposition de façon sécurisée à toutes les applications analytiques telles que la business intelligence, la data préparation et la data science.

Indexima brille notamment par ses performances extrêmes, quelle que soit la volumétrie des données, grâce à sa technologie disruptive 1000 fois plus rapide que les solutions existantes avec une scalabilité et une simplicité de prise en main. La solution est déjà éprouvée avec plus de 50 millions de requêtes accélérées chez des clients en préalable de sa commercialisation officielle en mars 2017.

Les performances d’Indexima ont déjà séduits de prestigieuses organisations notamment Natixis, Mappy, le groupe Canal+ ou GILAI, l’association qui regroupe l’informatique des Offices de l’assurance-invalidité (AI) de vingt cantons suisses et du Liechtenstein.

Un tour de financement pour accélérer le développement logiciel et commercial

Le potentiel technologique d’Indexima a rapidement suscité l’intérêt de Seventure Partners :

“À l’heure de l’explosion de la donnée en entreprise, nous avons été séduits par l’approche pragmatique et disruptive d’Indexima qui apporte une réponse concrète et efficiente aux enjeux des professionnels. La qualité de l‘équipe, la proposition de valeur unique et l’opportunité de marché significative nous ont convaincu d’investir dans Indexima.” Explique Thibault Canton, Directeur de Participations du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1.

Cette levée de fonds va permettre à Indexima de consolider son avance technologique et d’accélérer son développement commercial sur le marché européen.

Dans ce contexte, la startup souhaite doubler son effectif au cours des douze prochains mois, et renforcer significativement son réseau de partenaires intégrateurs.

“Les 24 premiers mois d’existence d’Indexima ont été jalonnés de succès rapides sur des cas concrets avec nos clients, ce qui nous a permis de valider rapidement la pertinence de notre approche sur un marché du Big Data en pleine expansion et en perpétuelle évolution. Aujourd’hui, nous sommes ravis de voir Seventure rejoindre l’aventure Indexima. Cette première levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement en France et d’explorer l’international en 2018” commente Florent Voignier co-fondateur et CEO d’Indexima