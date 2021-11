Cette nomination vise à renforcer la structure de Substrate AI en vue de sa future introduction en Bourse sur Euronext Paris et de son lancement sur le marché français, l’un des plus avancés dans le domaine de l’intelligence artificielle. Entreprise américano-européenne, notamment espagnole, Substrate AI compte devenir un grand acteur européen dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment dans les secteurs des ressources humaines et de l’agri-tech.

En vue de sa prochaine introduction en Bourse sur Euronext Paris, l’entreprise américano- espagnole Substrate AI élargit son conseil d’administration et accueille recrute l’économiste français Christopher Dembik, responsable actuel de la recherche macroéconomique pour la banque danoise Saxo Bank, spécialiste du trading, et le Center for Economic and Social Research (CASE) en Pologne. Il a également travaillé pour le Trésor français et a participé au sein de l’équipe choisie par Emmanuel Macron pour élaborer son programme dans le domaine de l’économie européenne au cours de la campagne présidentielle française de 2017.

L’arrivée de Christophe Dembik à son Conseil d’administration vise à renforcer la structure de Substrate AI en vue de sa future introduction en Bourse sur Euronext Paris et de son lancement sur le marché français, en améliorant son rayonnement international et sa visibilité face aux investisseurs étrangers.

Substrate AI veut s’imposer comme un leader dans les domaines de l’intelligence artificielle en Europe et sur les marchés verticaux – notamment dans les ressources humaines et dans l’agriculture - dans lesquels cette technologie peut apporter davantage d’efficacité, de productivité et de rentabilité. Substrate AI compte atteindre le cap des 3000 clients d’ici à 2024.

Un conseil d’administration renforcé

L’économiste Christopher Dembik rejoint au conseil d’administration de Substrate AI le président de l’entreprise Lorenzo Serratosa, le directeur général José Iván Garcí et les conseillers Salvador Martí et Perfecto Palacio. Pour rappel, Susbtrate AI qui conseillait en intelligence artificielle le groupe espagnol Zonavalue, a été racheté à l’été 2021 par ce dernier qui compte capitaliser sur cette technologie développée notamment par l’américain Bren Worth, resté dans l’entreprise, et ses équipes. Christopher Dembik collaborait déjà étroitement avec Zonavalue.

Christopher Dembik a fait ses études dans la prestigieuse école des affaires internationales de Sciences Po de Paris et possède un MBA de l’Institut d’économie de l’Académie polonaise des sciences. Il a également participé à la rédaction des livres « Les grands débats économiques contemporains » et « La monnaie – Fonctions, mécanismes et évolutions » en tant que co-auteur.

Selon Lorenzo Serratosa, Président de Substrate AI, « ce recrutement renforce les connaissances de l’entreprise au sujet de l’économie européenne, de sa situation et de son potentiel et nous aidera à faire progresser nos projets dans le domaine de l’intelligence artificielle, tels que la plateforme de technologie financière ou notre division Énergies renouvelables. Il sera également un levier pour la signature de nouveaux accords et pour promouvoir ceux que nous sommes en train de conclure avec des universités françaises qui nous aideront à stimuler les jeunes talents et à concevoir de nouvelles applications pour notre technologie ».

Christopher Dembik souligne : « être très fier et très honoré de s’être vu proposé de rejoindre le Conseil d’administration d’une entreprise technologique aussi prometteuse, positionnée des deux côtés de l’Atlantique. Outre l’économie et les marchés financiers, je suis particulièrement intéressé par les nouvelles technologies et ce qu’elles peuvent apporter aux entreprises et à la croissance notamment dans des domaines clés pour l’humain comme la recherche de talents, la nutrition et la protection de l’environnement. Susbtrate AI fera partie des acteurs qui compte dans ce domaine. Sa prochaine cotation en Bourse à Euronext Paris va encore accroître ses moyens et sa notoriété. »