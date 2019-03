Conscient de l’urgence autour des problématiques de l’eau et du stress hydrique, alors qu’on estime que 4 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable, la société OSHUN développe une offre d’eau potable à prix accessible en Afrique qui apparaît comme une évidence et contribue ainsi au sixième objectif de développement durable des Nations Unies : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement, et assurer une gestion durable des ressources en eau. Une étude menée par Danone Communities avec Aqua for All, les Fondations Hilton, Osprey et The Family Stone Foundation, a récemment montré le potentiel de ces kiosques à eau qui pourraient apporter une solution pérenne d’accès à l’eau potable à 200 millions de personnes.

OSHUN, offre un service innovant d’eau potable autour de la gamme Providence d’UV GERMI, appareils de traitement de l’eau conçus pour répondre aux besoins des populations rurales.

Cette solution autonome en énergie via des panneaux solaires, communique intelligemment et permet aux utilisateurs un paiement dématérialisé par SMS.

André Bordas, PDG de la société, précise : « Le concept développé par les équipes d’OSHUN destiné au traitement de l’eau en Afrique, a sensibilisé Danone Communities, la Fondation Grammeen Crédit agricole SA et CAAP Création, qui nous accompagnent dans cette belle aventure, avec l’ambition commune d’accélérer le déploiement des kiosques à eau en Afrique, pour le bien-être des habitants. Ces nouveaux partenaires viennent confirmer la pertinence du modèle économique et social d’OSHUN reposant sur trois piliers : le développement rural, le traitement de l’eau et la connectivité. »