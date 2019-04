Credit Suisse annonce l’arrivée de Daniel Wild au poste nouvellement créé de Managing Director, Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy au sein du département « Impact Advisory & Finance » (IAF), département créé en octobre 2017.

Il rejoindra Credit Suisse plus tard dans l’année et sera basé à Zurich.

Il rapportera à Marisa Drew, CEO du département IAF.

Il occupait auparavant le poste de Co-CEO de RobecoSAM AG.

De nationalité suisse, Daniel Wild est âgé de 51 ans.

Il est titulaire d’un doctorat en ingénierie de l’environnement du Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology et d’un master en ingénierie de la chimie du Swiss Federal Institute of Technology (ETH) de Zurich.