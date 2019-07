Dalet sa, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de l’activité Ooyala Flex Media Platform (l’« Activité »), par voie d’apport en nature et de cession (l’« Opération »).

Les cessions et apports d’actifs réalisés ce jour incluent le logiciel Ooyala Flex Media Platform, les contrats correspondants, ainsi que l’intégration de la majorité des collaborateurs d’Ooyala dans les domaines de la vente, du marketing, du développement logiciel, des services professionnels et du support client (les « Actifs »).

Le système Ooyala Flex Media Platform, qui est principalement vendu sous forme d’abonnement / offre SaaS, est une solution de référence pour alimenter les services OTT et les workflows de distribution de médias numériques.

Cette acquisition permettra d’étendre l’offre de solutions Dalet à un marché plus large, et d’accélérer l’évolution stratégique de Dalet vers des modèles de revenus récurrents, avec une offre basée sur l’abonnement et le SaaS.