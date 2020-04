La société développe des solutions de geolocalisation intelligentes. Avec cette opération actionnariale, le groupe Daikin entend créer des solutions de climatisation toujours plus innovantes, à la pointe de la technologie et dans le respect de l’environnement.

UNE CONTRIBUTION TECHNOLOGIQUE PRÉCIEUSE EN MATIÈRE D’INTELLIGENCE SPATIALE

La solution développée par Locix s’appuie sur une technologie de géolocalisation, couplée à l’intégration d’Intelligence Artificielle et du Wi-Fi, pour analyser un très grand nombre d’informations dans un espace précis et les transformer en données exploitables.

Ces données recueillies permettent d’aider à une prise de décision automatique et réactive pour optimiser certains services, tels que la gestion et le flux de marchandises entre les usines et les entrepôts, ou la surveillance à distance dans les bâtiments connectés.

Constatant les nombreux atouts d’un partenariat alliant le savoir-faire de Locix et celui de Daikin, le groupe a jugé propice l’augmentation de capital de la société américaine.

A L’AVENIR, DES SOLUTIONS DAIKIN INTÉGRANT LA TECHNOLOGIE LOCIX LPS

En adaptant le système Locix LPS sur ses solutions, Daikin serait en mesure de sonder l’ensemble des données relatives au confort thermique de l’habitat. Ce travail d’investigation a pour principal objectif de faciliter et permettre des gains de temps significatifs sur la mise en œuvre et la maintenance des solutions Daikin.

De plus, le service de télésurveillance qui s’effectue habituellement manuellement, pourra être automatisé grâce à la technologie Locix.

Sur le plus long terme, Daikin a la conviction que ces données, stockées dans le respect de la législation, lui permettront de développer des solutions nouvelles pour les espaces de bureaux et commerciaux. Les informations collectées par le système Locix sur les mouvements et les activités perçus au sein des bâtiments serviront de base de recherche pour apporter de nouveaux services innovants.

LA COLLABORATION AVEC DES START-UP, PILIER DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE DAIKIN

Dès novembre 2019, le groupe Daikin a intégré un Département CVC au sein de son Centre de Technologie et d’Innovation basé au Japon. Ce service ayant pour mission d’étudier les solutions proposées par les start-up afin de renforcer les partenariats avec celles-ci.

Le Groupe Daikin a sécurisé environ 100 millions de dollars pour investir, d’ici 2024, dans des start-up innovantes.

La prise de participation dans le capital de la start-up américaine Locix signe son premier investissement dans le cadre de cette démarche. A l’avenir, Daikin entend accélérer sa politique d’innovation ouverte en construisant des relations fortes avec des partenaires internationaux, étant conscient de la contribution précieuse des start-up dans le développement de nouvelles technologies.