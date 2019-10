DWS a annoncé son objectif de réduire les émissions de carbone de 50% d’ici 2030 pour l’ensemble de son portefeuille d’immeubles de bureaux européens. Cette mesure entraînerait une réduction annuelle estimée de 61 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone. En se fixant cet objectif, DWS continue de jouer un rôle de premier plan dans le domaine des changements climatiques et de soutenir les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.

L’objectif de DWS est de réduire l’intensité de ses émissions de carbone (définies comme les émissions de carbone par mètre carré) de 50 % par rapport à l’année de référence 2017.

DWS prévoit d’atteindre cet objectif en investissant dans l’efficacité énergétique afin d’optimiser la performance de ses immeubles et d’accroître son engagement auprès des locataires en matière d’économies d’énergie. La société développera également l’utilisation des énergies renouvelables grâce à des installations sur site, par exemple des panneaux solaires, et à l’acquisition de contrats d’énergie renouvelable.

Clemens Schäfer, responsable de l’immobilier Europe chez DWS, a déclaré : « En nous fixant pour objectif de réduire les émissions de carbone dans notre portefeuille, nous pouvons mesurer, gérer et suivre les progrès réalisés dans le cadre de cet engagement. Non seulement ce processus nous aidera à améliorer l’efficacité des immeubles de bureaux, mais nous nous attendons à ce que ces objectifs aient un impact positif sur le rendement pour nos investisseurs, en réduisant les coûts d’exploitation et en fournissant des immeubles plus attrayants et de qualité aux locataires et aux investisseurs ».

L’objectif de réduction des émissions de carbone s’inscrit dans la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) plus large de DWS au sein de son expertise Real Estate, qui s’efforce d’obtenir un meilleur rendement ajusté au risque grâce à des mesures qui atténuent le risque environnemental, augmentent le rendement des immeubles, réduisent les dépenses et offrent des locaux de grande qualité aux locataires. En fixant cet objectif de réduction pour son portefeuille de bureaux en Europe, les économies de 61 000 tonnes métriques d’émissions de carbone réalisées par DWS équivaudront à retirer environ 24 000 voitures diesel de la circulation ou à économiser environ 23 millions de litres de carburant diesel [1]. DWS envisage à l’avenir d’étendre cet engagement à d’autres secteurs et régions de son portefeuille immobilier.

« L’engagement annoncé souligne l’ambition de DWS d’être un leader sur le marché de l’ESG », déclare Asoka Woehrmann, Directeur Général de DWS. « Nous intensifions constamment nos efforts pour placer la durabilité au cœur de nos activités, afin d’être les plus responsables possibles pour nos clients. »

« L’accent au cœur de notre programme ESG est mis sur la mise en œuvre », déclare Jessica Elengical, responsable de la stratégie ESG pour le pôle Investissement Alternatifs de DWS. « Nous croyons qu’en tant que gestionnaires actifs, il est important d’investir dans la durabilité de nos propriétés afin de protéger et d’accroître leur valeur à long terme. »

Pour atteindre son objectif, DWS s’appuiera sur son expérience et ses antécédents en matière d’ESG. En 2009, DWS est devenu membre fondateur de l’Urban Land Institute (ULI) Greenprint Center of Building Performance, une organisation de leaders de l’industrie immobilière engagés dans la réduction des émissions grâce à des bâtiments à haute performance. Elle est récemment devenue signataire de l’engagement historique du Better Building Partnership, qui s’attaque aux risques croissants du changement climatique par la livraison de portefeuilles immobiliers à zéro carbone net d’ici 2050. Actuellement, 31 milliards d’euros d’actifs immobiliers sous gestion de DWS ont obtenu la reconnaissance "Green Star" en 2019 par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).