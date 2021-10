L’activité est confiée à BlackFin, tandis que DWS conserve une part importante du capital.

Il est prévu un développement de l’offre de services et de la couverture géographique.

Le groupe DWS (DWS) et BlackFin Capital Partners (BlackFin) ont convenu d’un partenariat stratégique à long terme pour transformer conjointement la plateforme d’investissement numérique en une plateforme qui propose aux partenaires de distribution, aux investisseurs institutionnels et aux clients particuliers, un écosystème complet de solutions et de services d’investissement numériques. Cette nouvelle plateforme aura pour but de s’adapter encore mieux aux opportunités offertes par le marché, qui devrait connaître une évolution rapide sous l’effet des nouvelles technologies. Les deux partenaires ont convenu de transférer la plateforme d’investissement numérique dans une joint-venture, dans laquelle DWS conservera une participation de 30 %.

« Notre objectif est d’offrir une expérience et un service client de premier ordre. Les solutions et moyens numériques sont fondamentaux, c’est pourquoi nous croyons fermement à son important potentiel de croissance. Avec BlackFin, nous avons trouvé le bon partenaire pour nous aider à exploiter pleinement notre plateforme d’investissement numérique IKS. Notre mission commune est de créer un véritable acteur paneuropéen. Nous nous réjouissons de travailler avec nos nouveaux partenaires pour transformer IKS en un solide réseau de distribution pour DWS à long terme », déclare Dirk Goergen, membre du conseil d’administration du groupe DWS et chef de la division « Protection de la clientèle », responsable de la gestion des ventes et de la stratégie commerciale mondiale.

Laurent Bouyoux, président et associé fondateur de BlackFin Capital Partners, ajoute : « Nous partageons la vision de DWS qui consiste à fournir les meilleures solutions à ses clients. BlackFin s’appuiera sur sa solide expérience en matière d’expertise technologique, opérationnelle et réglementaire pour exécuter en toute transparence des carve-out complexes afin de créer des entreprises autonomes championnes dans leur domaine. Depuis plus de deux décennies, nous avons joué un rôle clé dans la transformation de l’industrie européenne des services financiers, avec une expérience reconnue dans la création et la croissance de plateformes d’investissement numériques, et ce afin de satisfaire toujours mieux nos clients. Par ailleurs, nos étroites relations avec le secteur des services financiers en Europe nous ont permis d’assurer une croissance constante grâce à notre expansion internationale. En s’associant avec DWS, BlackFin confirme son engagement en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ainsi que sa position de partenaire de référence en matière de capital-investissement pour les grandes institutions financières européennes. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec une organisation aussi prestigieuse ».

La plateforme d’investissement numérique IKS est la principale plateforme de services financiers en Allemagne, offrant une relation transparente entre les investisseurs, les distributeurs et les fournisseurs de fonds. En Europe, la plateforme se classe parmi les dix premières. IKS couvre tous les canaux de distribution essentiels, du B2B au B2C en passant par le B2B2C, et entretient des relations étroites et durables avec ses clients. Son modèle commercial diversifié, qui inclut des capacités de solutions numériques, est un atout majeur. Grâce à ses offres solides en matière d’ETF et de produits en unités de compte, IKS est particulièrement bien placée pour bénéficier de ces secteurs de croissance.

Les parties ont convenu de maintenir la confidentialité sur le prix de la transaction et les autres détails financiers. La transaction est encore soumise à l’approbation des autorités compétentes et sa clôture est prévue pour le second semestre 2022.