DWS annonce la nomination de Joe Kiwan au poste de directeur des ventes pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Basé à Paris, Joe Kiwan, de nationalité franco-libanaise, sera chargé de développer la présence de DWS dans la région Moyen-Orient – Afrique (MEA), en mettant l’accent sur les stratégies actives et alternatives, alors que les clients continuent de se concentrer sur la surperformance dans un environnement de taux d’intérêt bas.

Joe Kiwan, qui parle couramment l’arabe et possède une grande expertise et une solide expérience dans le secteur de la gestion d’actifs dans cette région du monde, sera placé sous la direction d’Olivier Dubost de Cadalvène, directeur de DWS en France et responsable de la zone MEA. Avant de rejoindre DWS, Joe Kiwan a passé huit ans chez TOBAM, un gestionnaire d’actifs spécialiste du quant et pionnier de l’investissement smart beta, au sein duquel il a dirigé des activités de développement commercial au Moyen-Orient, en Suisse, en Italie et en Espagne.

Joe Kiwan est titulaire d’une maîtrise en gestion d’Audencia Business School, l’un des programmes de grande école les plus réputés de France, et d’une licence en administration des affaires de l’université Saint-Joseph de Beyrouth.

Olivier Dubost de Cadalvène, directeur de DWS en France et responsable de la zone MEA pour DWS, a déclaré : « Joe a un excellent parcours sur le marché MEA et apporte une expertise et des relations significatives à notre plateforme. Nous sommes heureux d’accueillir Joe au sein de notre équipe performante basée à Paris, à un moment passionnant pour notre activité MEA en pleine croissance. »

Joe Kiwan ajoute : « Je suis ravi de rejoindre DWS et me réjouis de contribuer au développement de notre activité MEA, afin de mettre à profit notre expertise pour offrir innovation et performance à nos clients. »