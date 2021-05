DWS a annoncé le lancement de sa toute dernière stratégie immobilière institutionnelle à capital variable, axée sur les principaux actifs du secteur résidentiel et de l’habitat sur les marchés les plus matures d’Europe.

L’allocation initiale ciblera les grands marchés métropolitains résidentiels avec une cible prioritaire sur l’Allemagne, les pays nordiques, les Pays-Bas, l’Irlande et la France, et une cible secondaire sur les marchés résidentiels et de séjour en développement au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, avec une intégration ESG dans le processus d’investissement, ainsi que l’engagement global de DWS envers l’objectif climatique de l’Accord de Paris.

Clemens Schaefer, responsable de l’immobilier, Asie-Pacifique/EMEA chez DWS, a déclaré : « DWS est un investisseur de premier plan dans l’espace résidentiel avec une connaissance approfondie construite sur plus de 15 ans d’investissement dans ce secteur pour nos clients. Notre portefeuille résidentiel européen est substantiel, avec plus de six milliards d’euros. » Il ajoute : « Pour les investisseurs de base qui recherchent une diversification des revenus, le résidentiel est un excellent secteur d’actifs par rapport à d’autres, se révélant défensif en période de stress du marché. »

Jessica Hardman, responsable de la gestion des portefeuilles européens chez DWS, a déclaré : « Alors que les investissements résidentiels continuent à se développer, notre objectif stratégique sera les actifs résidentiels abordables dans des emplacements urbains et de banlieue dans les principales zones métropolitaines d’Europe avec de solides fondamentaux d’investissement à long terme. En tant qu’investisseur dominant dans le secteur de l’habitat, nous disposons d’un vivier continu d’opportunités d’investissement solides. »

Le portefeuille de logements actuel de DWS couvre l’ensemble du spectre, y compris un mélange de résidences étudiantes, de constructions à louer, de centres de soins et d’hôtels dans des micro-localisations bien desservies à travers l’Europe, gérées par un réseau local de professionnels de l’investissement et de la gestion d’actifs.

« La résilience établie de ce secteur, ainsi que l’offre limitée et les moteurs de la demande solide soutiennent l’attractivité du résidentiel », a déclaré Simon Wallace, co-responsable de la recherche immobilière. Il conclut : « Nous anticipons une poursuite de l’institutionnalisation du marché résidentiel européen, les investisseurs se tournant vers des stratégies offrant des flux de trésorerie stables grâce à des niveaux d’occupation soutenus. »

DWS a plus de 50 ans d’expérience dans les fonds européens ouverts et une présence locale établie sur les principaux marchés cibles européens.