DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.

A l’inverse des approches sectorielles classiques, l’indice sous-jacent de l’ETF, l’indice MSCI China All Shares Technology Select ESG Screened 100, se concentre sur quatre thèmes d’investissement considérés comme les tendances structurelles de demain, à savoir : Internet, Mobilité, Industrie et Santé.

Les actions des entreprises chinoises cotées sur les bourses domestiques et internationales et qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires dans ces domaines d’activité constituent l’univers d’investissement. Par exemple, la thématique « Mobilité » intègre des émetteurs évoluant dans les univers des batteries et de la mobilité intelligente, tandis qu’ « Internet » sélectionne des acteurs de la cybersécurité ou des fintechs. L’ETF répond ainsi à la demande des investisseurs qui souhaitent participer à une croissance économique à long terme, portée par la technologie et l’innovation.

Selon la méthodologie de l’indice, les actions des sociétés qui dépassent certains seuils de chiffre d’affaires dans des secteurs tels que le tabac, le charbon thermique, les armes civiles, ou qui ont une notation MSCI ESG de « CCC » ou celles qui sont impliquées dans des armes controversées, sont exclues. L’indice MSCI China All Shares Technology Select ESG Screened 100 détient jusqu’à 100 actions, la pondération de chaque action étant plafonnée à 4,5 % afin d’offrir une exposition représentative et suffisamment diversifiée.

Le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF est coté sur la bourse allemande (Deutsche Boerse), la bourse de Londres dès la semaine prochaine et les autres places européennes ensuite.

« La capacité et le rythme d’innovation de l’économie chinoise et de ses secteurs clés sont tels qu’il peut être complexe pour l’investisseur d’identifier les valeurs attractives. Grâce à son approche thématique qui offre une exposition aux tendances les plus porteuses, l’ETF Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS constitue justement une possibilité nouvelle de saisir les opportunités d’investissement qui vont au-delà de la traditionnelle approche par secteur », déclare Simon Klein, responsable des ventes passives chez DWS.

Tableau relatif à l’ETF XTrackers