DPAM annonce la promotion de Laurent Le Grin à la direction générale de DPAM France. Laurent a pris ses nouvelles fonctions début avril. « Je suis très honoré de diriger DPAM France et de poursuivre la stratégie de développement du bureau parisien. Nos produits rencontrent un franc succès auprès des investisseurs institutionnels français et nous sommes fiers d’avoir franchi le cap du milliard d’euros sous gestion l’an dernier », explique le nouveau directeur général.

Titulaire d’un DEA Monnaie Finance Banque, Economie et d’un magistère Banque Finance de l’Université d’Assas, Laurent Le Grin bénéficie d’une expérience de 22 ans sur les marchés financiers en tant qu’analyste et gérant d’actions et d’obligations convertibles, d’abord chez Fortis Investments puis chez EDRAM, où il a notamment dirigé les équipes londoniennes. Laurent a rejoint DPAM en 2018 et a contribué à créer et dirige l’équipe de gérants d’obligations convertibles de DPAM, basée à Paris, au sein de l’expertise Fixed Income chapeautée par Peter de Coensel. Laurent continue en parallèle des ses nouvelles fonctions à diriger cette équipe et à gérer le fonds DPAM Convertible Europe.

DPAM France est spécialisé dans trois types de solutions : performance absolue, obligataires court terme et obligations convertibles – qui sont proposés en France et dans les sept autres pays européens où le groupe est présent. DPAM France offre par ailleurs aux institutionnels français de sélectionner la stratégie qui leur ressemble au sein de l’offre de DPAM, pionnier de l’investissement durable. Et cela aussi bien en matière d’actions, à travers par exemple les fonds en actions thématiques ou globaux, que d’obligations ou bien d’autres stratégies.

« Nous voyons de nombreuses opportunités de croissance pour DPAM ces prochaines années et nous prévoyons de continuer à renforcer notre offre et notre équipe commerciale », détaille Laurent Le Grin. DPAM France prévoit ainsi le lancement dans les prochaines semaines d’un fonds d’obligations internationales ESG sélectionnant des émetteurs d’obligations convertibles bien notées, notamment en matière de gouvernance.