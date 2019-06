Kjerstin Braathen occupait depuis 2017 la fonction de Chief Financial Officer chez DNB, après avoir passé 4 ans en tant que Group Executive Vice President pour la branche Corporate Banking (2013-2017). Précédemment, elle a occupé plusieurs fonctions dans le département maritime et offshore de la banque (1999-2013) et a présidé le conseil d’administration de plusieurs filiales détenues par DNB. Kjerstin a démarré sa carrière chez Norsk Hydro (1995 - 1999).

« Le conseil d’administration s’est lancé à la recherche du candidat le plus qualifié pour diriger DNB, afin de relever les défis de demain et accompagner sa croissance. Nous avons trouvé la personne idéale en la personne de Kjerstin qui possède à son actif plus de 20 ans d’expérience au sein de DNB, et sommes ravis qu’elle ait accepté d’assumer ce rôle. En tant que première institution bancaire en Norvège, DNB joue un rôle très important pour la société norvégienne, c’est notre devoir de présenter une direction qui inspire confiance, qui prône l’expérience client et qui est capable d’assurer une bonne rentabilité pour que la banque puisse continuer à investir et à lancer de nouveaux produits », a déclaré le Président du Conseil Olaug Svarva.

Rune Bjerke occupe le poste de directeur général depuis le 1er janvier 2007. De 2008 à aujourd’hui, DNB a connu la meilleure progression en termes de capitalisation boursière des 30 principales banques européennes, passant de la cinquième à la première position des banques scandinaves.

« Je tiens à féliciter le conseil d’administration d’avoir choisi une excellente candidate, et tenais à remercier tous les collaborateurs de DNB pour ces années fantastiques que j’ai vécues au sein de la banque. C’est formidable d’arriver au terme de cette étape en constatant que nos clients et investisseurs semblent eux aussi avoir foi en ce sur quoi nous travaillons depuis plusieurs années », a conclu Rune Bjerke.

« C’est pour moi un très grand privilège de prendre la direction de cette belle société », souligne Kjerstin Braathen. « Nous avons une grande responsabilité en tant qu’entreprise, et DNB joue un rôle important pour ses clients partout en Norvège. Nous sommes à leurs côtés pendant toutes les phases de leur vie, et nous soutenons ceux qui osent réaliser leurs rêves, en créant ainsi des emplois et de la valeur pour la société. »