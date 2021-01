Stian Ueland a travaillé pour Norges Bank Investment Management (NBIM), à Londres au cours des cinq dernières années où il a été gérant actions sur les secteurs des matériaux et des produits chimiques. À partir du 1er février 2021, Stian rejoindra Christian Rom qui gère DNB Renewable Energy depuis 2010, en tant que gérant de portefeuille, sous la responsabilité de Knut Hellandsvik, responsable des actions chez DNB Asset Management.

Stian Ueland a un doctorat du MIT de Boston en science et ingénierie des matériaux et un MSc en finance de la London Business School. Il est titulaire d’un CFA (chartered financial analyst).

"La connaissance approfondie de Stian dans le secteur des matériaux et des produits chimiques et son expérience internationale font de lui un candidat idéal pour notre équipe", commente M. Hellandsvik.

Le processus de gestion du fonds DNB Renewable Energy reste inchangé et la collaboration avec l’équipe ESG, composée de cinq membres, restera étroite. L’équipe de gestion devrait être encore renforcée au cours de l’année.

DNB Asset Management est l’un des pionniers de l’investissement socialement responsable.

Dès 1988, la société d’investissement a introduit des critères d’investissement sociaux, éthiques et environnementaux qui sont appliqués à tous les fonds d’investissement. Cette année, pour la troisième fois consécutive, le fonds DNB Renewable Energy a obtenu le label ISR allemand, avec a note la plus élevée (trois étoiles).

Le fonds DNB Renewable Energy affiche une performance de 55% en 2020