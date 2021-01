Une stratégie d’investissement axée sur les mégatendances

Les tendances qui façonnent le monde, telles que le vieillissement de la population, la transformation numérique et le changement climatique, créent des opportunités d’investissement. La crise de la Covid-19 a accentué le besoin d’innovation et de technologie et a accéléré le processus d’évolution vers un nouveau fonctionnement dans beaucoup de domaines, que ce soit notre façon de travailler, de consommer ou d’appréhender le changement climatique. Le fonds DNB Disruptive Opportunities cherche ainsi à s’exposer à 5 thématiques clés qui traduisent ce développement : la connectivité, la mobilité urbaine, la démographie, la révolution de la machine et le Pacte Vert.

DNB Disruptive Opportunities est géré par Audun Wickstrand Iversen, qui a rejoint DNB AM en 2019, après de nombreuses expériences en tant qu’analyste, gérant, CEO et membre de conseils d’administrations des entreprises norvégiennes cotées. Il avait déjà travaillé au sein du groupe DNB entre 1996 et 2007.

Le fonds vient compléter la gamme thématique existante de DNB AM, avec notamment les fonds DNB Technology et DNB Renewable Energy, déjà enregistrés en France.

DNB Disruptive Opportunities compte déjà 1 an d’historique au sein de la SICAV Luxembourgeoise DNB Fund, et affiche une performance de 53,23% en 2020.