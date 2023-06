Mikkel Nyholt rejoint DNB AM après avoir travaillé de 2021 à 2023 pour le hedge-fund Alantra EMQC à Madrid, où il occupait la fonction d’analyste couvrant le secteur de l’énergie ainsi que les pays nordiques. Avant de rejoindre Alantra EMQC, Mikkel a passé 9 ans en tant qu’analyste chez Carnegie à Oslo (de 2013-2021), sur les secteurs des clean-tech, des énergies renouvelables, de la pisciculture, du bâtiment et de la construction, ainsi que la santé. Il a été nommé meilleur analyste dans les énergies renouvelables en Norvège, par le magazine économique Kapital en 2020.

Mikkel est titulaire d’un Master en Finance & Investissement obtenu à l’Université d’Édimbourg et d’un Bachelor en gestion d’entreprise de l’Université de Bergen. Knut Hellandsvik, Head of Equities : “Nous sommes très heureux d’accueillir Mikkel Nyholt en tant que gestionnaire du fonds DNB Future Waves. Mikkel apporte une expérience précieuse à l’équipe - à la fois en tant qu’analyste des énergies renouvelables de Carnegie à Oslo et en tant qu’analyste d’investissement du hedgefund madrilène EQMC.”

Le fonds DNB Future Waves a pour ambition d’offrir un positionnement différencié sur des thèmes durables et par ce biais, investir dans des entreprises offrant des solutions aux grands enjeux de ce siècle au travers des secteurs d’activité liés à l’économie bleue, l’économie verte, le climat, et la prospérité sociale, en s’appuyant sur les ODD (Objectifs de Developement Durable) de l’ONU comme cadre de gestion.

Mikkel Nyholt-Smedseng remplace Isabelle Juillard-Thompsen qui a quitté DNB AM fin avril.