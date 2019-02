DMS Biotech porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, en particulier la recherche en matière de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses. Le pôle DMS Biotech est constitué de la société Stemcis (détenue à 100% par DMS Group) et de sa filiale Adip’Sculpt, qui commercialise des dispositifs de lipofilling (technique chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux) en chirurgie plastique et reconstructive.

Les vérifications nécessaires et les analyses appropriées (« due diligences ») vont commencer afin de déterminer les meilleures conditions auxquelles une telle opération pourrait être structurée en vue de l’approbation éventuelle par les actionnaires de chacune des deux sociétés.

À ce stade, sous réserve des due diligences à mener et sur la base d’un rapport d’échange prévisionnel qui devra être confirmé par un commissaire aux apports, la parité forfaitairement arrêtée entre les parties serait 82% DMS Biotech et 18% Hybrigenics. La réalisation de ce projet d’opération serait ainsi soumise à l’obtention d’une dérogation de la part de l’Autorité des marchés financiers à l’obligation de déposer un projet d’offre publique.

Les modalités définitives détaillées de ce projet d’opération seront communiquées ultérieurement par voie de communiqué de presse.