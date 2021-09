Créée en 1987 par Olivier Laurent et Philippe Bourget, Antibia se positionne comme l’acteur de référence auprès des Services Départements d’Incendie et de Secours (SDIS). Interfacée avec les systèmes opérationnels d’intervention, Antibia permet de gérer au sein d’une unique solution l’ensemble des problématiques de ressources humaines, paie, formation, prévention des risques incendie dans les établissements recevant du public, logistique, médical…

Composée de 25 collaborateurs basés à Monteux (84), Antibia accompagne 70 des 101 départements français, dont la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, les SDIS des Bouches du Rhône, du Bas Rhin, des Alpes Maritimes et de la Corse, ainsi que la Zone de Secours Wallonie Picarde – en Belgique, pour un chiffre d’affaires proche de 3M euros.

Reconnu comme le spécialiste des ERP métier, DL Software compte désormais plus de 15 éditeurs spécialisés et réalise avec l’acquisition d’Antibia une première incursion dans le secteur public. Ghislain Guillier et Laurent Estival, adjoints historiques des fondateurs, prennent la direction de la société et sont nommés respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint. Le Groupe DL Software assure ainsi la pérennité d’Antibia, leader sur un secteur de niche grâce à une expertise métier très forte, lui permettant de conserver son ADN et son autonomie organisationnelle.

« Nous avons trouvé en DL Software le partenaire idéal pour assurer l’avenir d’Antibia tout en respectant son histoire et son identité. Nous avions créé Antibia dès la fin de nos études et avons consacré plus de 30 ans à son développement. Nous sommes heureux et fiers de confier la direction de la société à Ghislain et Laurent, fidèles collaborateurs depuis de nombreuses années, qui bénéficient d’une expertise métier unique dont pourront continuer à profiter nos clients » déclarent Philippe Bourget et Olivier Laurent, fondateurs d’Antibia.

« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’Antibia au sein de notre groupe. Ce rachat nous offre l’opportunité de compléter notre offre logicielle en adressant de nouveaux métiers. Cette 8ème opération réalisée en 12 mois confirme notre volonté de poursuivre un programme ambitieux d’acquisitions ciblées. Nous sommes d’ailleurs en cours de finalisation de plusieurs projets de croissance externe que nous annoncerons dans les semaines à venir » souligne Jacques Ollivier, Président de DL Software.