Créé en 1986, DGF s’appuie sur l’expertise de ses chefs intégrés et Meilleurs Ouvriers de France pour distribuer en exclusivité les marques DGF, Four A Idées, ainsi que l’ensemble des grandes marques nationales du secteur à plus de 10 000 professionnels de la boulangerie/pâtisserie et de la restauration.

Fort d’un nouveau siège, d’une nouvelle plateforme logistique commune pour les produits secs, frais et surgelés pleinement opérationnelle et d’un nouveau système informatique, DGF réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires sous enseigne de 350 millions d’euros au travers de 23 centres de distribution couvrant l’ensemble du territoire français.

« Cet apport, complémentaire aux capacités financières actuelles du groupe, va nous permettre d’accélérer notre plan de développement ambitieux grâce à des investissements dans de nouveaux sites de distribution et, éventuellement, dans de nouvelles acquisitions, afin de poursuivre notre stratégie de croissance externe dynamique - 9 acquisitions sur les 5 dernières années » déclare Stéphane Corthier, Président de DGF.

Avec plus de 90% de ses produits élaborés et produits en France, DGF entend aussi bénéficier de cet enracinement local pour intensifier son activité à l’export, où il promeut déjà la tradition culinaire française dans plus de 80 pays.