Une note de recherche [1] publiée par Nickel Digital Asset Management (Nickel), le plus grand gestionnaire de fonds spéculatifs d’actifs numériques réglementé et primé d’Europe, basé à Londres et fondé par des traders seniors et des professionnels de l’investissement anciennement de grandes institutions financières telles que Goldman Sachs et JPMorgan, révèle que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de patrimoine ont considérablement augmenté leur allocation aux crypto-monnaies et aux actifs numériques au cours des 12 derniers mois.

L’enquête réalisée auprès d’investisseurs professionnels des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France et des Émirats arabes unis, qui détiennent collectivement environ 108,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, révèle que 94% d’entre eux ont augmenté leur allocation aux actifs cryptographiques et numériques au cours des 12 derniers mois, un sur quatre (25 %) l’augmentant de plus de 100 %. Un peu plus de neuf sur dix (94%) prévoient d’investir davantage dans les actifs cryptographiques et numériques au cours de la prochaine année, 29% s’attendant à doubler au moins leur allocation.

Nickel Digital affirme que la plupart des investisseurs professionnels sont peu exposés aux actifs cryptographiques et numériques, car ils "testent" le marché en termes de fonctionnement, d’infrastructure et de liquidité. Lorsqu’on leur demande d’où les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de patrimoine avaient trouvé les fonds pour augmenter leur allocation aux actifs cryptographiques et numériques au cours de l’année écoulée, 20% ont déclaré qu’au moins la moitié provenait de leurs avoirs immobiliers. Dans l’ordre décroissant, 17% ont déclaré que 50% ou plus avaient été retirés de la vente d’autres investissements dans les actifs cryptographiques et numériques, et le même pourcentage sur la vente de leurs avoirs en matières premières, puis 15% de participations en capital-investissement. Cependant, seuls 12 % des investisseurs ont déclaré que ce niveau d’investissement avait été réalisé en vendant des actions, et pour 13 % d’entre eux à des investissements obligataires.

Anatoly Crachilov, PDG et associé fondateur de Nickel Digital, a déclaré : "Avec la hausse de l’inflation et la volatilité continue des marchés traditionnels, nous nous attendons à ce que les investisseurs professionnels continuent de rechercher des moyens de diversifier leurs portefeuilles et les actifs numériques feront de plus en plus partie de leur allocation de portefeuille.

Les actifs numériques ont bien performé pendant la crise du coronavirus, et le secteur continue d’apporter de solides améliorations à de nombreux défis auxquels ils étaient confrontés dans le passé, tels que la fourniture de services de conservation sécurisés et d’une infrastructure de négociation robuste, le tout avec une plus grande clarté réglementaire. Ces facteurs ont contribué à ce qu’un nombre croissant d’investisseurs institutionnels considèrent les actifs numériques comme faisant partie de l’allocation traditionnelle."

L’infrastructure de Nickel Digital est conçue pour offrir divers points d’accès au marché des crypto-monnaies.

Nickel compte actuellement quatre fonds investissant dans l’espace des actifs numériques.

Son fonds Digital Asset Arbitrage Fund, neutre par rapport au marché, poursuit une stratégie de rendement absolu sans positions directionnelles sur le marché sous-jacent des crypto-monnaies. Il exploite les inefficacités du marché et les dislocations de prix, mais aussi les fluctuations de la volatilité pour générer des rendements positifs et constants dans un cadre d’une stricte gestion des risques. Le fonds a réalisé un rendement de +15 % en 2021, avec plus de 90 % de mois positifs depuis sa création en 2019, avec une volatilité de 3,4 % et un ratio de Sharpe de 3,1.

Diversified Alpha Fund est un fonds multi-stratégies non directionnel qui regroupe un portefeuille de stratégies attrayantes mais difficiles d’accès et à capacité limitée dans un seul fonds. Parmi les stratégies qu’il déploie figurent le « market-making » de marché à haute fréquence, l’arbitrage statistique, la valeur relative et l’arbitrage de volatilité. Le fonds a bien protégé le capital au mois de mai dernier, délivrant une performance mensuelle record de +4,7% malgré le fait que le marché sous-jacent ait traversé l’une des plus fortes corrections de ces dernières années. Il a généré un gain de +17% en 2021 avec une volatilité de 6,9% et ratio de Sharpe de 2,7.

DeFi Liquid Venture Fund est conçu pour capter le potentiel de croissance des actifs numériques en dehors de Bitcoin, en repérant les premiers gagnants dans les protocoles Layer 1 et la finance décentralisée, le domaine de la plus grande innovation financière. Le fonds est un véhicule de recherche activement géré visant à identifier les premiers gagnants et à capter l’expansion structurelle de cet espace. Il a rapporté +28% depuis sa création à la mi-mars 2021.