Au niveau mondial, les encours globaux des ETFs / ETPs ont diminué de 5,28 % à fin décembre 2018 (4 790 milliards de dollars) contre 5 060 milliards de dollars à fin novembre 2018.

Faits marquants

La collecte nette des ETFs / ETPs a atteint 76,24 milliards de dollars en décembre dernier dans le monde, ce qui correspond à la deuxième la plus importante de l’histoire.

Sur l’ensemble de l’année 2018, au niveau mondial, les ETFs / ETPs ont collecté 516 milliards de dollars, soit moins que les 654 milliards de dollars collectés en 2017.

Il s’agit du 59è mois consécutif de collecte nette pour les ETFs / ETPs au niveau mondial.

« À la fin de 2018, les marchés développés ont inversé leur tendance haussière même si l’on pouvait raisonnablement penser que ce scénario était prévisible. Cette situation de stress a été largement causée par les différends commerciaux qui ont alimenté l’actualité. L’indice S & P 500 a affiché un rendement de -9,03% en décembre et de -4,38% sur l’année 2018. Les marchés développés hors États-Unis ont reculé de -4,62% en décembre, tirés par le Japon et le Canada, ce qui porte leur rendement annuel à -13,21%. En relatif, les marchés boursiers émergents et frontières ont mieux limité la casse, avec des pertes respectives de -2,68% et -3,15%, terminant l’année en repli de -13,53% et -11,82% », a déclaré Deborah Fuhr, fondateur associée d’ETFGI.

Tout au long de 2018, l’industrie des ETFs / ETPs a continué de croître. En janvier 2018, la collecte mensuelle a été une des plus importantes enregistrées dans l’histoire, ce qui a permis aux encours globaux de dépasser la barre des 5 000 milliards de dollars. Le record de ces encours a été établi en septembre 2018 (5 260 milliards de dollars), soit une augmentation de 8,6% par rapport à 2017. Cependant, avec le recul de la plupart des principaux indices boursiers en fin d’année, ces encours se sont légèrement repliés - de seulement 0,6% - soutenus par des entrées régulières de capitaux.

À la fin de décembre 2018, l’industrie comptait 7 657 ETFs / ETPs au niveau mondial, à travers 14 993 listings sur 71 bourses dans 57 pays provenant de 401 fournisseurs différents, pour un encours global de 4 790 milliards de dollars.

Compte tenu de l’effet de marché et en dépit d’une collecte nette de 76,24 milliards de dollars au cours du mois de décembre, les actifs investis dans les ETFs / ETPs ont diminué de 5,28% au niveau mondial, passant de 5 060 milliards de dollars à la fin de novembre 2018 à 4 790 milliards de dollars à fin décembre 2018.

Croissance des encours au niveau mondial (à fin décembre 2018)

Au niveau mondial, les ETFs / ETPs actions ont généré des entrées nettes de capitaux de 50,87 milliards de dollars en décembre 2018, portant leur collecte nette annuelle à 362 milliards de dollars, soit moins que les entrées nettes de 471 milliards de dollars collectés en 2017. Les ETFs / ETPs obligataires ont enregistré une collecte nette de 21,17 milliards de dollars en décembre 2018, ce qui correspond à 107 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, soit moins que les 142 milliards de dollars enregistrés en 2017.

Le mois de décembre est le 59è mois consécutif de collecte nette pour les ETF / ETP dans le monde. Au total, pour 2018, la collecte mondiale s’est élevée à 516 milliards de dollars, soit moins que les 654 milliards de dollars collectés en 2017.

La collecte substantielle observée en décembre dernier peut être attribuée au top 20 suivant (cf tableau ci-dessous), qui ont collecté à eux seuls 40,79 milliards de dollars. C’est l’ETF iShares 1-3 ans Treasury Bond (SHY US) qui a enregistré la collecte la plus importante en décembre 2018 (3,36 milliards de dollars).

Top 20 des ETFs

De son côté, le top 10 des ETPs en termes de collecte (cf tableau ci-dessous) ont enregistré des flux nets de capitaux de 3,84 milliards de dollars en décembre.

Top 10 des ETPs

ETFGI précise enfin qu’en décembre, les investisseurs ont eu tendance à privilégier les produits à faible cout, les ETFs obligataires à duration courte et les ETFs actions market cap.