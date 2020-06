Faits marquants

A fin mai, les encours mondiaux des ETFs / ETPs cotés aux Etats-Unis ont atteint un niveau record (4ème niveau jamais atteint).

En mai, les ETFs / ETPs cotés aux Etats-Unis ont collecté 28,38 Mds$, majoritairement sur le segment obligataire.

Depuis le début de l’année, la collecte cumulée de 131,45 Mds$ représente près du double de celle réalisée en 2019 à la même date (67,25Mds$).

Au mois de mai 2020, l’investissement de la Fed dans les ETF Investment Grade (IG) et High Yield (HY) a aidé à soutenir l’industrie des ETF.

« En mai 2020, l’indice S&P 500 a gagné 4,8% et n’est plus qu’en repli de 5 % par rapport à son niveau du début de l’année, les marchés anticipant un moindre ralentissement économique provoqué par le COVID-19. Les marchés développés en dehors des États-Unis ont également progressé de 4,8% au cours du mois, la Suède (+ 9,9%) et l’Allemagne (+ 9,2%) étant les plus performants, tandis que Hong Kong (-7,7%) a été le seul marché à reculer sur la même période. En raison des troubles politiques récents. Les marchés émergents ont accusé un repli de 1,3%, l’impact économique du confinement restant un peu plus incertain par rapport aux pays développés », selon Deborah Fuhr, associée directrice, fondatrice et propriétaire d’ETFGI.

Croissance des actifs ETFs et ETPs cotés aux Etats-Unis (fin mai 2020) A fin mai 2020, l’industrie comptait 2 322 ETFs / ETPs aux Etats-Unis, sur 3 bourses provenant de 158 fournisseurs différents.

D’après un communiqué de la Fed datant du 29 mai 2020, la Fed a investi 1,3 Mds$ dans les ETF obligataires IG et HY, depuis qu’elle a commencé ses achats le 12 mai dernier dans le but de calmer les marchés suite à la crise boursière.

En mai 2020, les ETFs / ETPs cotés aux États-Unis ont collecté 28,38 Mds$.

Les produits obligataires cotés aux États-Unis ont affiché des entrées nettes de 24,14 Mds$ en mai 2020, ce qui porte leurs entrées nettes à 54,75 Mds$, depuis le début de l’année, soit plus que les 41,88 Mds$ d’entrées nettes à la même date l’an dernier.

Les ETFs / ETPs matières premières cotés aux États-Unis ont recueillis des entrées nettes de 6,22 Mds$ en mai, ce qui porte leurs entrées nettes pour 2020 à 27,59 Mds$, bien plus que les 2,80 Mds$ de sorties nettes enregistrées à la même date en 2019.

Les ETFs / ETPs actions ont enregistré des sorties nettes de 6,16 Mds$. En mai, les entrées nettes annuelles s’élèvent à 27,59 Mds$, ce qui est supérieur aux 20,09 Mds$ collectés à ce stade l’an dernier.

Soutenu par les lancements de certains nouveaux ETFs utilisant les récents modèles semi-transparents approuvés par la SEC - les ETFs / ETPs gérés de manière active ont collecté 6,10 Mds$, soit 13,94 Mds$ depuis début 2020, ce qui est supérieur aux 7,41 Mds$ recueillis en 2019 à la même date.

Des entrées importantes peuvent être attribuées aux 20 principaux ETF en termes de collecte, qui ont collectivement recueilli 30,32 Mds$ au mois de mai 2020, l’ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG US) ayant collecté 4,32 Mds$ à lui seul.

Top 20 des ETFs en termes de collecte (mai 2020)

Les 10 principaux ETPs en termes de collecte en mai ont collectivement recueillis 7,09 Mds$ au cours du mois. Le produit SPDR Gold - Acc (GLD US) a réuni 3,69 Mds$.

Top 10 des ETPs en termes de collecte (mai 2020)

En mai 2020, les investisseurs ont eu tendance à investir dans les ETFs / ETPs obligataires.