« À la fin de 2018, les marchés développés ont inversé leur tendance haussière même si l’on pouvait raisonnablement penser que ce scénario était prévisible. Cette situation de stress a été largement causée par les différends commerciaux qui ont alimenté l’actualité. L’indice S & P 500 a affiché un rendement de -9,03% en décembre et de -4,38% sur l’année 2018. Les marchés développés hors États-Unis ont reculé de -4,62% en décembre, tirés par le Japon et le Canada, ce qui porte leur rendement annuel à -13,21%. En relatif, les marchés boursiers émergents et frontières ont mieux limité la casse, avec des pertes respectives de -2,68% et -3,15%, terminant l’année en repli de -13,53% et -11,82% », a déclaré Deborah Fuhr, fondateur associée d’ETFGI.

À la fin de décembre 2018, l’industrie comptait 208 ETFs / ETPs ESG au niveau mondial, à travers 492 listings sur 26 bourses dans 23 pays provenant de 61 fournisseurs différents, pour un encours global de 22,47 milliards de dollars.

Global ESG ETF and ETP asset growth as at end of December 2018

Depuis le lancement du premier ETF/ETP ESG en 2002 - l’ETF iShares MSCI USA ESG Sélect - le nombre mais aussi la diversité des produits n’ont cessé d’augmenter de manière régulière, avec 208 ETFs/ETPs ESG cotés à la fin du mois de décembre 2018. Ainsi, 70 nouveaux ETF / ETP ESG ont été lancés en 2018 par 27 fournisseurs, dont 4 pour le seul mois de décembre. Des flux substantiels de décembre dernier peuvent être attribuées aux 20 principaux ETF / ETP ESG qui ont collecté 732 millions de dollars en décembre. L’ETF iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (SUAS LN) a collecté 158 millions de dollars, soit la plus importante rentrée nette de fonds pour le mois de décembre.

Top 20 ESG ETFs/ETPs by net new assets December 2018

Notons que la confusion persiste quant à ce qui représente un fonds ESG.

Selon les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) soutenus par l’ONU – cherchant à comprendre les implications de l’ESG dans le monde de l’investissement – 56 % des personnes qui l’ont adopté pensent que la définition de l’ESG manque de clarté.

Le système de classification de l’ETFGI tente de fournir une plus grande précision, les ETFs/ETPs étant classés dans le monde entier en catégories, y compris les produits ESG de base et les groupes thématiques, tels que les énergies propres / alternatives et la diversité des genres.