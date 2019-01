Faits marquants :

Au niveau mondial, les encours des ETFs/ETPs ESG ont progressé de 6,64 % entre octobre et novembre 2018, en s’établissant à 23,22 milliards de dollars,

Au niveau mondial, les ETFs/ETPs ESG ont collecté 856 millions de dollars en novembre 2018,

Au niveau mondial, depuis le début de cette année, les encours des ETFs/ETPs ESG ont augmenté de 33,8 % alors que dans le même temps, ceux des ETFs/ETPs ont progressé de 4,6 %.

« Alors que les négociations commerciales continuent de faire la une des journaux, la perspective d’un ralentissement réel de la croissance mondiale semble faire partie du sentiment de marché. Un resserrement plus modéré de la politique monétaire ainsi qu’un apaisement de la guerre commerciale américano-chinoise ont permis aux marchés américains de finir le mois de novembre dans le vert. Le S & P 500 a ainsi gagné 2,04 % au cours du mois, soit un gain de 5,11 % depuis le début de l’année. Hormis en zone euro, où divers problèmes intérieurs continuent de peser sur la tendance, la plupart des marchés développés ont clôturé le mois avec des gains marginaux. L’indice boursier S&P MC developedex-US BMI a progressé de 0,17 % en novembre dernier, reflétant ainsi une perte de 9,66 % sur l’année 2018. De leur côté, les marchés émergents et frontières ont rebondi après leur chute d’octobre, terminant respectivement en hausse de 4,61 % et 1,94 %, ramenant ainsi leur baisse à 11,15 % et 8,95 % depuis le début de l’année », a déclaré Deborah Fuhr, fondatrice associée du cabinet ETFGI.

A fin novembre 2018, on dénombrait 204 ETFs/ETPs ESG provenant de 62 fournisseurs à travers 473 listings sur 25 bourses différentes dans 23 pays, affichant 23,22 milliards de dollars. Malgré des entrées nettes de capitaux de 856 millions de dollars, les encours mondiaux des ETFs/ETPs ESG ont augmenté de 6,64 %, passant de 21,77 à 23,22 milliards de dollars, entre octobre et novembre 2018.

Global ESG ETF and ETP asset growth as at end of November 2018

Depuis le lancement du premier ETF/ETP ESG en 2002 - l’ETF iShares MSCI USA ESG Sélect - le nombre mais aussi la diversité des produits n’ont cessé d’augmenter de manière régulière, avec 205 ETFs/ETPs ESG cotés à la fin du mois de novembre. Ainsi, 66 nouveaux ETF / ETP ESG ont été lancés en 2018, dont 4 en novembre seulement.

Des flux nets de capitaux du mois de novembre 2018 peuvent être principalement attribués à 20 ETFs/ETPsESG, qui ont collecté 873 millions de dollars. Par exemple, le produit UBS ETF (LU) MSCI World SociallyResponsible UCITS ETF (UIMM GY)a collecté 140 millions de dollars, soit la plus importante rentrée nette de fonds pour le mois de novembre.

Top 20 ESG ETFs/ETPs by net new assets November 2018

Notons que la confusion persiste quant à ce qui représente un fonds ESG. Selon les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) soutenus par l’ONU – cherchant à comprendre les implications de l’ESG dans le monde de l’investissement – 56 % des personnes qui l’ont adopté pensent que la définition de l’ESG manque de clarté. Le système de classification de l’ETFGI tente de fournir une plus grande précision, les ETFs/ETPs étant classés dans le monde entier en catégories, y compris les produits ESG de base et les groupes thématiques, tels que les énergies propres / alternatives et la diversité des genres.