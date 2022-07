D’après ETFGI, en 2021, au niveau mondial la collecte s’est chiffrée à 45,64 milliards de dollars pour le mois de juin 2022

D’après ETFGI, en juin 2022, au niveau mondial, les ETF/ETP ont collecté 45,94 milliards de dollars, portant à 463,81 milliards de dollars la collecte depuis le début de l’année. Au mois de juin 2022, les encours mondiaux des ETF ont diminué de 6,4 %, passant de 9 460 milliards de dollars en mai 2022 à 8 860 milliards de dollars en juin 2022.

Faits marquants

Les encours ont atteint un niveau 8 860 milliards de dollars au niveau mondial à fin juin 2022

Les encours ont diminué de 13,7 % au 1er semestre 2022, passant de 10 270 milliards de dollars à 8 860 milliards de dollars

Une collecte nette de 45,64 milliards de dollars en juin 2022

Une collecte nette de 463,81 milliards de dollars au 1er semestre 2022, la plus importante après le record du 1er semestre 2021 à 659,25 milliards de dollars

Une collecte nette de 1 100 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois

Il s’agit du 37ème mois consécutif d’entrées nettes positives

Les ETF/ETP actions cotés dans le monde ont enregistré 32,31 milliards de dollars d’entrées nettes de capitaux en juin 2022.

« Le S&P 500 a baissé de 8,25 % en juin, en recul de 19,96 % au cours du premier semestre 2022. Les marchés développés hors États-Unis ont baissé de 9,94 % en juin et de 20,09 % pendant le premier semestre 2022. Le Luxembourg (en baisse de 20,27 %) et La Corée (en baisse de 17,54 %) ont enregistré les plus fortes baisses parmi les marchés développés en juin, tandis que Hong Kong (en hausse de 1,40 %) a enregistré la plus forte augmentation. Les marchés émergents ont diminué de 5,19 % en juin dernier et sont en baisse de 16,12 % sur le premier semestre 2022. En juin 2022, le marché actions en Colombie et au Brésil ont enregistré les plus fortes corrections parmi les marchés émergents, respectivement une baisse de 24,12 % et 20,14 % tandis que la Chine a enregistré la plus forte augmentation (+6,53%) » selon Deborah Fuhr, fondatrice associée du cabinet ETFGI.

Encours des ETF/ETP au niveau mondial (Juin 2022)

Fin 2021, on dénombrait 10 483 ETF/ETP cotés dans le monde, affichant des encours de 8 860 milliards de dollars et provenant de 644 fournisseurs à travers 21 604 listings sur 80 bourses différentes dans 63 pays.

Au cours du mois de juin 2022, les ETF/ETP ont enregistré des flux nets de 45,94 milliards de dollars dans le monde. Les ETF/ETP actions ont enregistré des flux nets de capitaux de 32,31 milliards de dollars au cours du mois de juin 2022, portant leur collecte nette du premier semestre à 277,22 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 459,34 milliards de dollars d’entrées atteints au premier semestre 2021. Les ETF/ETP obligataires ont enregistré des flux nets de 4,27 milliards de dollars en juin 2022, portant leur collecte nette du premier semestre 2022 à 85,37 milliards de dollars, soit moins que les 111,60 milliards de dollars d’entrées nettes du premier semestre 2021. En ce qui concerne les EFT/ETP matières premières, une décollecte de 3,86 milliards de dollars a été enregistré en juin 2022, portant les flux nets capitaux à 13,83 milliards de dollars sur le 1er semestre 2022, contre des sorties de 4,93 milliards de dollars au premier semestre 2021. Les ETF/ETP actifs ont collecté 9,15 milliards de dollars en juin 2022, portant les flux nets de capitaux à 64,33 milliards de dollars au premier semestre 2022, soit moins que les 82,37 milliards de dollars enregistrés au premier semestre 2021.

Ces flux substantiels de capitaux peuvent être attribués aux 20 principaux ETF en termes de collecte, qui ont attiré 42,65 milliards de dollars en juin 2022. L’ETF Vanguard S&P 500 ETF (VOO US) a collecté à lui seul 6,91 milliards de dollars.

Top 20 des ETF par nouveaux actifs nets (Juin 2022)

Les 10 premiers ETP par nouveaux actifs nets ont collecté 1,66 milliards de dollars en juin 2022. L’ETF iShares Physical Gold ETC - Acc (SGLD LN) a enregistré la plus importante collecte, avec un montant de 449 millions de dollars.

Top 10 des ETP par nouveaux actifs nets (Juin 2022)

Les investisseurs ont eu tendance à investir dans des ETF/ETP actions au mois de juin 2022.