Alliance Entreprendre (leader de l’opération) et SWEN Capital rejoignent Sofiouest, investisseur historique de l’entreprise, et Omnes Capital qui renouvellent leur confiance en participant à ce nouveau tour de table.

Accompagner la commercialisation du produit phare D-AIM à l’international

Cette levée vient accélérer la mise en marché du produit D-AIM qui révolutionne le marketing client.

Commercialisé depuis janvier 2020, le produit phare de la société a reçu un excellent accueil sur le marché et compte déjà plusieurs clients.

« Nous avons réalisé un travail très important de R&D reposant sur une collaboration étroite avec nos clients, l’état de l’art en matière de data science et une vision du marketing du futur. Grâce à ces trois éléments et après 3 ans de réflexion et de travail acharné, nous pouvons proposer un produit qui n’existe nulle part ailleurs. L’IA arrive au service de l’expérience client et permet de rebattre les cartes de l’hyper personnalisation », explique Stéphane Amarsy.

Elle vient également accélérer le développement à l’international de l’entreprise. Si, comme le rappelle Stéphane Amarsy « Nous avons 4 structures hors de France (Belgique – Maroc – Tunisie – Canada) et l’international représente déjà 52% de notre chiffre d’affaire annuel », le marché de l’Amérique du Nord ainsi que le Moyen Orient, sont des cibles privilégiées de commercialisation du produit.

Le choix des investisseurs : une réussite basée sur la confiance

Sofiouest, investisseur de la première heure, et Omnes Capital qui l’a rejoint en 2019, ont réaffirmé leur engagement et leur confiance en l’entreprise D-AIM.

« C’était pour nous essentiel que nos investisseurs historiques nous renouvellent leur confiance et soient rejoints par des nouveaux pour cette aventure. Se lancer dans une nouvelle activité avec un produit révolutionnaire, même si vous avez la légitimité pour le faire, ça reste un choix risqué ! La nécessité de sentir que vos besoins et ambitions sont compris, c’était primordial pour nous ! » rappelle Stéphane Amarsy.