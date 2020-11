Entouré d’une équipe de 23 personnes, Cyril Toma aura pour mission de développer l’offre globale en valeurs mobilières (monétaires, obligataires, actions, multi-asset) et actifs réels (infrastructures et immobilier). Il accompagnera le déploiement de l’offre immobilière paneuropéenne en santé, résidentiel, bureau, logistique et hôtellerie.

Il contribuera aux côtés des équipes ESG à renforcer l’investissement responsable au sein de l’offre qui est l’un des axes stratégiques de Swiss Life Asset Managers en tant que Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) et membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

“Je me félicite que Cyril Toma prenne la direction de notre organisation commerciale et marketing en France. La mutualisation de nos forces commerciales a pour ambition d’améliorer notre offre et d’accompagner notre croissance auprès de l’ensemble de nos clients investisseurs”, déclare Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

“Avec l’arrivée de Cyril, toutes les conditions sont en place pour assurer le développement de notre offre paneuropéenne multi-expertises. Je lui adresse tous mes voeux de succès.” indique Marius Würgler, Directeur commercial et marketing de la division Swiss Life Asset Managers.

Sa nomination s’inscrit dans le plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 100 Mds d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe fin 2021. Swiss Life Asset Managers est un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures. Les encours gérés en France par Swiss Life Asset Managers s’élevaient fin juin 2020 à près de 54 milliards d’euros tous segments de clientèle confondus.

Cyril Toma dispose de 25 ans d’expérience en asset management et au sein de l’industrie assurantielle et bancaire. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers, Cyril Toma était Managing Director - Head of Institutional Business France and Belux chez J.P. Morgan Asset Management France.